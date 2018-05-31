Уже этим летом в Казахстане может вновь подорожать бензин

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danilov 31 Мая 2018 в 11:42:56
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Эндрю от 31.05.2018 11:51:55Андрюх тыж на НПЗ...пропиши им люлей всем
Заеб...и бл....ть других слов просто нет
Заеб...и бл....ть других слов просто нет
Хочется верить что Министр знает что делает, в противном случае он сделает себе харакири...
Цитата: Даун от 31.05.2018 12:16:30
Непонял, еще есть люди которые на бензине катаются
Непонял, еще есть люди которые на бензине катаются
Как давно на Тесле гоняешь?!
Цитата: Temka от 31.05.2018 11:53:59
Цитата: Эндрю от 31.05.2018 11:51:55Андрюх тыж на НПЗ...пропиши им люлей всем
Заеб...и бл....ть других слов просто нет
Заеб...и бл....ть других слов просто нет
А причем тут НПЗ и повышение цен???
Для одаренных НПЗ занимается переработкой и выпуском бензы и др продуктов. То есть хозяева нефти загоняют нефть и платят определенные суммы за переработку. И опять же хозяин нефти и конечных продуктов ставит свои цены.
Соответственно капремонт и тд НПЗ никак не влияет на цены. Цена взлетает под капремонты только тогда, когда хозяин нефти дает отмашку.