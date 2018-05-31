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Экономика
Уже этим летом в Казахстане может вновь подорожать бензин
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danilov 31 Мая 2018 в 11:42:56
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Эндрю 31.05.2018 в 11:51:55   # 679426
Заеб...и бл....ть других слов просто нет
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  Temka 31.05.2018 в 11:53:59   # 679427
Цитата: Эндрю от 31.05.2018 11:51:55
Заеб...и бл....ть других слов просто нет
Андрюх тыж на НПЗ...пропиши им люлей всем
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  Даун 31.05.2018 в 12:16:30   # 679431
Непонял, еще есть люди которые на бензине катаются
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  Кирсан 31.05.2018 в 12:52:51   # 679436
Поднимайте цены, что уж там. Привыкли уже, как бы страшно это не звучало.
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  SlavOst 31.05.2018 в 13:31:40   # 679442
Когда уже дождемся ответственности чиновников перед народом за свои действия?
Хочется верить что Министр знает что делает, в противном случае он сделает себе харакири...
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  GoodZone 31.05.2018 в 14:02:32   # 679444
Жадность не имеет границ, так же как и тупость...
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  jumanjiqz 31.05.2018 в 14:09:28   # 679446
Цитата: Даун от 31.05.2018 12:16:30
Непонял, еще есть люди которые на бензине катаются

Как давно на Тесле гоняешь?!
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  lokidogma 31.05.2018 в 15:42:14   # 679481
Цитата: Temka от 31.05.2018 11:53:59
Цитата: Эндрю от 31.05.2018 11:51:55
Заеб...и бл....ть других слов просто нет
Андрюх тыж на НПЗ...пропиши им люлей всем

А причем тут НПЗ и повышение цен???
Для одаренных НПЗ занимается переработкой и выпуском бензы и др продуктов. То есть хозяева нефти загоняют нефть и платят определенные суммы за переработку. И опять же хозяин нефти и конечных продуктов ставит свои цены.
Соответственно капремонт и тд НПЗ никак не влияет на цены. Цена взлетает под капремонты только тогда, когда хозяин нефти дает отмашку.
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