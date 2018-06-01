Названа стоимость квартир в EXPO-городке

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Гость 01 Июня 2018 в 17:05:26
Также определена и стоимость реализации парковочных мест в жилых комплексах на территории международной специализированной выставки EXPO-2017.
"Стоимость реализации квадратного метра в жилых комплексах на территории EXPO-2017 составит 399 900 тенге, одного парковочного места - 699 000 тенге. Эти объекты выделяются выгодным месторасположением, небольшой этажностью, эргономичной планировкой квартир. Внутренняя территория жилого квартала обособлена и создает комфортную среду для городского жителя", - сообщил заместитель председателя правления АО "Байтерек девелопмент" Аскарбек Усербаев.
С 1 июня 2018 года компания выставляет на продажу одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры, построенные ранее для проживания участников и гостей выставки.
"Что касается условий приобретения, то единственное требование к потенциальным покупателям - платежеспособность и наличие гражданства Республики Казахстан для физических лиц, либо регистрации и осуществления деятельности на территории Казахстана - для юридических лиц", - добавил представитель компании.
Купить квартиру в чистовой отделке на территории международной выставки EXPO-2017 можно несколькими способами: за счет собственных средств путем безналичной оплаты или в ипотеку через банки второго уровня, а также за счет займа в АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана".
"В целях обеспечения прозрачности процесса прием заявок на приобретение жилья и машиномест будет осуществляться в онлайн-режиме через платформу Digital Baiterek. Хотим обратить особое внимание потенциальных покупателей на то, что АО "Байтерек девелопмент" не сотрудничает с риелторскими компаниями и не взимает плату за регистрацию и оформление заявок через портал", - подчеркнул Усербаев.
Также в жилом комплексе действует "шоу-рум", где потенциальные покупатели могут ознакомиться с планировками квартир, получить необходимую консультацию и оформить заявку на приобретение недвижимости.
С 2014 по 2016 год АО "Байтерек девелопмент" профинансировало строительство жилья и торгово-развлекательного центра на территории международной выставки. Жилой квартал состоит из 42 домов площадью 110,7 тысячи квадратных метров.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazvana-stoimost-kvartir-v-EXPO-gorodke-345637/