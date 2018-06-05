Ирак начал экспорт нефти из Киркука в Иран

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danilov 05 Июня 2018 в 12:51:33
По его словам, "транспортировка нефти из Киркука в Иран - часть соглашения, заключенного между министерствами нефти двух стран", предусматривающего экспорт в объеме от 30 до 60 тыс. баррелей в сутки. Сырье будет доставляться автоцистернами на нефтеперерабатывающий завод в Керманшахе (Иран), Тегеран в свою очередь будет поставлять эквивалентные объемы нефти на экспорт через южные порты в Персидском заливе.
"В будущем мы надеемся проложить трубопровод с месторождений Киркука до иранской границы мощностью 250 тыс. баррелей в сутки", - сказал Джихад.
Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби ранее заявлял, что поставки нефти из Киркука в Исламскую Республику начнутся до конца января. Согласно договоренности, достигнутой в ноябре 2017 года, на первом этапе Багдад организует транспортировку на автоцистернах 30 тыс. баррелей ежедневно с последующим увеличением объема до 60 тыс.
Нефтяные залежи в Киркуке считаются одними из крупнейших в мире и оцениваются приблизительно в 13 млрд баррелей, или порядка 12% от общего объема запасов нефти в Ираке. Ранее в миннефти уже озвучивали планы нарастить объем производства в Киркуке до 1 млн баррелей в сутки. Этот регион не входит в состав Иракского Курдистана, однако до недавних пор ключевая инфраструктура, в том числе нефтегазовый сектор, контролировалась курдскими военизированными формированиями "пешмерга" (аналог регулярной армии курдской автономии). В середине октября прошлого года в ходе операции федеральных сил удалось вернуть под управление Багдада все нефтепромыслы, принадлежащие государственной Северной нефтяной компании (North Oil Company).
ТАСС
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