"Как возвращать будем?" - Нигматулин о зарубежных займах

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danilov 05 Июня 2018 в 17:21:17
В ходе пленарного заседания Нурлан Нигматулин заявил, что согласно данным отчета Счетного комитета подразделения правительства занимали за рубежом деньги на проведение круглых столов, конференций и аудита сотрудниками иностранных компаний.
"Вот в отчете Счетного комитета указано: средства займа вашего министерства, Бахыт Турлыханович (министр финансов РК), направлены на реформирование налогового администрирования, но расходовались на разработку показателей эффективности работы департаментов и сотрудников министерства финансов - 14 процентов займа. Ну зачем вам привлекать для этого специалистов из США и Европейского союза? Лучше вас лично, Бахыт Турлыханович, работу кто оценит?" - сказал Нурлан Нигматулин.
Также он привел в пример займы на проведение полиграфологического исследования сотрудников Минфина.
"Я так понимаю, это служба госдоходов? У нас есть такие службы и в правоохранительных органах. Почему ими не воспользовались, зачем это делать зарубежным?" - спросил спикер палаты.
По мнению Нурлана Нигматулина, министерства и сами в состоянии выполнить многие задачи, на выполнение которых занимаются деньги в зарубежных банках.
"Целые аппараты и министерства сидят, но нет, надо взять деньги под проценты заемные, пригласить зарубежных специалистов. Мы попросили Счетный комитет, и они нам дали, кто подписывает эти займы. Самый высокий статус - министр, есть которые подписали вице-министры. Извините меня, что называется "на коленке", никуда не заглядывая. Как возвращать будем? Что будем?" - заявил он.
В заключение спикер Мажилиса заявил, что на сегодняшний день правительство начало решать эту проблему, отметив что сейчас вопросами одобрения займов занимается специальная комиссия.
Заместитель премьер-министра Ерболат Досаев подтвердил что подобная работа ведется. Он заверил Нурлана Нигматулина, что привлечение внешних займов на собственные нужды министерств сейчас запрещено. "Такие займы больше не привлекаются", - подчеркнул Досаев.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kak-vozvraschat-budem-nigmatulin-o-zarubejnyih-zaymah-345938/
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Дядя Нурик 05.06.2018 в 17:32:18 # 680060