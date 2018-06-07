ЕБРР ведёт активные переговоры о покупке доли в "Казахтелекоме"

Цитата: Deamos89 от

Блядь нашим чинушам лиж бы все продать, а потом хоть трава не расти Блядь нашим чинушам лиж бы все продать, а потом хоть трава не расти

это международная практика ,так недавно в России , нефтяную компанию арабам продалитак что 25% акции - это не контрольный пакет