ЕБРР ведёт активные переговоры о покупке доли в "Казахтелекоме"

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danilov 07 Июня 2018 в 15:58:26
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может купить миноритарную долю (меньше 50%) в АО "Казахтелеком", пишет Reuters со ссылкой на президента ЕБРР Суму Чакрабарти.
Сделка, как считает руководство ЕБРР, может сделать компанию "Казахтелеком" более привлекательной для потенциальных иностранных инвесторов.
Директор ЕБРР по Казахстану Агрис Прейманис добавил, что инвестиции банка будут зависеть от того, какую часть акций Казахстан решит продать. Сейчас государству принадлежит 51% акций "Казахтелекома".
Чакрабарти и Прейманис сообщили, что ЕБРР также заинтересован в покупке акций "КазАтомПрома" и "Эйр Астаны", которые государство планирует отдать на приватизацию, но пока что сфокусировался на "Казахтелекоме", поскольку эта компания ближе других подошла к продаже своих акций.
6 июня президент ЕБРР Сума Чакрабарти в кулуарах заседания Совета иностранных инвесторов в Астане сообщил журналистам о проекте, связанном с "Казахтелекомом".
"Золотым призом для Казахстана, ЕБРР и стратегических инвесторов являются процессы приватизации. Ближайший проект, который предстоит, связан с компанией "Казахтелеком". ЕБРР инвестирует в процессы, которые связаны как с подготовкой компании к IPO, так и после. Даётся сигнал для привлечения инвесторов", – сказал он.
В ЕБРР сообщили, что склоняются к приобретению доли максимум до 25%. Старший советник ЕБРР по внешним связям в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Антон Усов рассказал Sputnik Kazakhstan, что пока идут интенсивные переговоры с казахстанской стороной. Сейчас размер и сумму сделки называть преждевременно.
"Исходя из многолетней практики в других странах, польза от участия Европейского банка очевидна, поскольку мы являемся учреждением с наивысшим кредитным рейтингом, соответственно, иметь такого акционера в компании – повышает её капитализацию и привлекательность", – прокомментировал Усов.
В марте министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что акции АО "Казахтелеком" могут быть выведены на IPO (первую публичную продажу акций акционерного общества) в первой половине 2018 года. Компании "Казатомпром" и "Эйр Астана" планируется вывести на IPO к IV кварталу 2018 года.
Европейский банк реконструкции и развития – инвестиционный механизм, созданный в 1991 для поддержки рыночной экономики и демократии в 34 странах: от Центральной Европы до Центральной Азии.
ЕБРР является крупнейшим инвестором в регионе, и помимо выделения своих средств привлекает значительные объёмы прямых иностранных инвестиций. Хотя его акционерами и являются представители государства, ЕБРР вкладывает капитал главным образом в частные предприятия, как правило, совместно со своими коммерческими партнёрами.
АО "Казахтелеком" – крупнейшая телекоммуникационная компания Казахстана, имеет статус национального оператора связи.
https://informburo.kz/novosti/ebrr-vedyot-aktivnye-peregovory-o-pokupke-doli-v-kazahtelekome.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 07.06.2018 в 17:13:32 # 680393
Цитата: Deamos89 от 07.06.2018 16:42:06
Блядь нашим чинушам лиж бы все продать, а потом хоть трава не расти
Блядь нашим чинушам лиж бы все продать, а потом хоть трава не расти
это международная практика ,
так недавно в России , нефтяную компанию арабам продали
так что 25% акции - это не контрольный пакет
Цитата: едридмадрид от 07.06.2018 17:13:32
это международная практика ,
так недавно в России , нефтяную компанию арабам продали
так что 25% акции - это не контрольный пакет
Цитата: Deamos89 от 07.06.2018 16:42:06
Блядь нашим чинушам лиж бы все продать, а потом хоть трава не расти
Блядь нашим чинушам лиж бы все продать, а потом хоть трава не расти
это международная практика ,
так недавно в России , нефтяную компанию арабам продали
так что 25% акции - это не контрольный пакет
Тут понимаете какое дело. Ладно когда Китай выводит свои фирмы на биржу, за которыми реально ничего не стоит, и они их капитализируют через биржу. И по закону их нельзя экстрадировать, государство защищает. И другое дело часть монополиста в секторе связи отдать во владение, пусть даже частичном, частным инвесторам, которым на народ НАСРАТЬ! В моем понимании это удар по суверенитету. Получить небольшой толчок, но отдать в перспективе лакомый кусочек. Прямо как с аборигенами...