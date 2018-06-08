Повышенную зарплату всем госслужащим с 2019 года пообещал Алик Шпекбаев.

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гоги80 08 Июня 2018 в 11:52:01
«Сегодня мы апробируем новую систему оплаты труда на основе факторно-балльной шкалы, что обеспечило рост должностных окладов у пилотных органов более чем в два раза. По завершению мы планируем, что в следующем году наше начинание, пилотный проект, завершится. Соответственно будет повышена заработная плата всем государственным служащим Казахстана», - сказал А.Шпекбаев, выступая на ежегодной конференции Астанинского хаба в сфере госслужбы.
Он отметил, что размер зарплаты будет зависеть от характера и сложности работы, а также достижения конкретных показателей эффективности.
«Не секрет, что повышение материального и социального обеспечения напрямую влияет на снижение уровня коррупции. В этой связи Агентство оптимизировало треть штатной численности центрального аппарата, что позволило дополнительно увеличить зарплаты сотрудников до 60%», - добавил глава АДГСПК.
Источник: ИА "Казинформ"
Комментарии, по рейтингу, по дате
Дядя Нурик 08.06.2018 в 12:21:50 # 680494
Цитата: Deamos89 от 08.06.2018 13:04:36
да конечно надо поднимать особенно чинушам, они бедные пухнут от голода заботясь о народе
да конечно надо поднимать особенно чинушам, они бедные пухнут от голода заботясь о народе
Госслужащие это не только чинуши, и далеко не все "пухнут", не надо об этом забывать. Другое дело что начинание это, скорее всего, простым людям ничего не даст. Поднимут руководящему составу за счет сокращения работяг, которым придется еще больше работать.
МишкаНаСевер 08.06.2018 в 14:44:37 # 680517
Цитата: Дядя Нурик от 08.06.2018 12:21:50
И вообще, думаю, что если оклад будет зависеть от конкретных результатов и достижений, все правительство и другие вообще могут без зарплаты остаться, а некоторые еще и должны будут!
И вообще, думаю, что если оклад будет зависеть от конкретных результатов и достижений, все правительство и другие вообще могут без зарплаты остаться, а некоторые еще и должны будут!
Вы забываете, как у нас статистика составляется. С этими показателями будет так же. А за невыполнение задач будет наказан какой-нибудь простой сотрудник Вася