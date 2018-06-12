В правительстве подсчитали среднемесячную зарплату казахстанцев.

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Гоги80 12 Июня 2018 в 14:59:28
По информации Сулейменова, высокая производственная активность позитивно сказалась на показателях рынка труда. С начала текущего года было трудоустроено 134,8 тысячи человек. Вместе с тем в апреле уровень безработицы остался неизменным и составил 4,9%.
"Поступательными темпами растет заработная плата. В январе-апреле текущего года среднемесячная зарплата составила 152,3 тысячи тенге и выросла в реальном выражении на 1,2%", — сказал Сулейменов на заседании правительства.
Министр также рассказал, что за январь-май этого года рост ВВП составил 3,9%. Подъем экономики происходит на фоне продолжающего замедления инфляционных процессов и высокой инвестиционной активности.
Инфляция с начала года составила 2,4%, что ниже на 0,9 процентных пункта относительно аналогичного периода 2017 года.
Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 12.06.2018 в 15:59:26 # 680855
Дядя Нурик 12.06.2018 в 17:27:29 # 680882
Если бы мы с женой получали по такой среднемесячной зарплате - и не рыпались бы никуда уезжать, и детей бы в Казахстан вернули!
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