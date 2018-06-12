Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
В правительстве подсчитали среднемесячную зарплату казахстанцев.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гоги80 12 Июня 2018 в 14:59:28
Среднемесячная зарплата в Казахстане составила 152,3 тысячи тенге, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

По информации Сулейменова, высокая производственная активность позитивно сказалась на показателях рынка труда. С начала текущего года было трудоустроено 134,8 тысячи человек. Вместе с тем в апреле уровень безработицы остался неизменным и составил 4,9%.

"Поступательными темпами растет заработная плата. В январе-апреле текущего года среднемесячная зарплата составила 152,3 тысячи тенге и выросла в реальном выражении на 1,2%", — сказал Сулейменов на заседании правительства.

Министр также рассказал, что за январь-май этого года рост ВВП составил 3,9%. Подъем экономики происходит на фоне продолжающего замедления инфляционных процессов и высокой инвестиционной активности.

Инфляция с начала года составила 2,4%, что ниже на 0,9 процентных пункта относительно аналогичного периода 2017 года.

Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
  baglankz 12.06.2018 в 15:27:42   # 680850
ташактын басын жепсiн
поощрить (9) | покарать
  Viktor11 12.06.2018 в 15:57:12   # 680854
по ходу нет уже слов на подобные новости
поощрить (3) | покарать
  Пастафариан 12.06.2018 в 15:59:26   # 680855
поощрить (5) | покарать
  Неджикет 12.06.2018 в 16:09:00   # 680858
Интересно, куда выпали мои 50000 тг в среде этой самой выыыссокой производственной активности?
поощрить (5) | покарать
  неаполь 12.06.2018 в 16:19:11   # 680862
Людей тысячами устраивают на работу, а процент безработицы остаётся тем-же! Мёртвые души какие-то!!! Страшно спросить а какая минимальная зарплата тогда?
поощрить (1) | покарать
  Dragon 12.06.2018 в 16:27:45   # 680867
Теперь вопрос: А сколько процентов народа получает эту среднемесячную зарплату? А сколько процентов недополучают и эту сумму? Тогда бы было понятно, какая самая высокая зарплата. А то пиздят и уравнение с тремя неизвестными за раз решают они.
поощрить | покарать
  Дядя Нурик 12.06.2018 в 17:27:29   # 680882
Что то они часто её считают... сами поверить не могут чтоли своим данным... походу, юг они не берут в расчет... чисто по западу считают
поощрить (1) | покарать
  Hairless 12.06.2018 в 18:15:31   # 680893
Да уж...
Если бы мы с женой получали по такой среднемесячной зарплате - и не рыпались бы никуда уезжать, и детей бы в Казахстан вернули!
поощрить | покарать
  Antoly 12.06.2018 в 18:25:03   # 680894
Было бы очень круто, если бы были опубликованы данные в процентном соотношении среднемесячной зарплаты:
свыше 1 000 000 000 тенге - %?
свыше 500 000 000 тенге - %?
...
...
...
от 40 000 - до 60 000 тенге - ?%
поощрить (2) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь