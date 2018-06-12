Самую низкую годовую инфляцию за последние три года зафиксировали в Казахстане.

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Гоги80 12 Июня 2018 в 15:01:18
«Экономические процессы продолжают развиваться в русле сбалансированного роста с одновременным улучшением практически во всех сегментах экономической деятельности. Рост ВВП составил 3,9%. В целом подъем экономики происходит на фоне продолжающего замедления инфляционных процессов и высокой инвестиционной активности», - отметил министр, выступая на заседании Правительства РК.
По его словам, инфляция с начала года составила 2,4%. Относительно аналогичного периода 2017 года ниже на 0,9 процентных пункта. Министр подчеркнул, что годовая инфляция зафиксирована на уровне 6,2% (май к маю), что является самым низким значением за последние 3 года.
На 1 июня текущего года международные резервы страны увеличились на 1,4% до 90,4 млрд долларов США. Золотовалютные резервы выросли на 1,4% (до 31,2 млрд долларов США). Активы Национального фонда выросли на 1,5% (до 59,2 млрд долларов США).
Между тем промышленное производство сохраняет стабильное увеличение. Рост составил 5,4%. Отрасли горной добычи удерживают набранные темпы развития (5,6%).
«Основная поддержка росту добывающей промышленности обеспечивается нефтегазовой отраслью. Добыча нефти увеличилась на 6,4% и природного газа - на 6,5%. При этом сохраняется положительный вклад добычи руд. По ним рост составил 3,6%», - подчеркнул он.
Объемы сельского хозяйства не претерпели изменений и сохранились в положительной отметке 3,9%. Увеличение обусловлено устойчивым ростом производства продукции животноводства на 4,0%.
Динамика роста строительной отрасли, увеличившись до 5,9% в 1 квартале, приблизилась к нулевому значению по итогам января-мая до 0,3%.
«Замедление обусловлено снижением работ по модернизации Павлодарского нефтехимического завода, по строительству магистральных трубопроводов и промышленных объектов, а также многофункционального комплекса «Абу-Даби Плаза», - рассказал министр.
Внешнеторговый оборот традиционно сохраняет положительную тенденцию. За 1 квартал текущего года он увеличился на 24,3% (21 млрд долларов США). Экспорт возрос на 27% (13,8 млрд долларов США), импорт - на 19,4% (7,2 млрд долларов США).
Между тем с начала текущего года трудоустроено 134,8 тысяч человек. В апреле уровень безработицы остался неизменным и составил 4,9%.
«Поступательными темпами растет заработная плата. В январе-апреле среднемесячная зарплата составила 152,3 тысячи тенге и выросла в реальном выражении на 1,2%», - заключил он.
Источник: ИА "Казинформ"
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 12.06.2018 в 15:27:03 # 680849
Цитата: KapitanNemo от 12.06.2018 15:27:03
Ценам уже некуда расти
Ценам уже некуда расти
Главное во власти умеют убедить друг друга! А народ че? Народ подождет и верят! Не такую сказку народу сказали - поверили!?