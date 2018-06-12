Когда казахстанцы смогут выбирать управляющую пенсионными активами компанию.

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Гоги80 12 Июня 2018 в 15:03:17
Выслушав доклад заместителя председателя правления ЕНПФ Сауле Егеубаевой, члены Общественного совета Алматы задали вопрос, почему казахстанцы не могут сами решать, куда и во что инвестировать свои накопления. В ответ на это топ-менеджер ЕНПФ рассказала о планируемых реформах в части управления пенсионными активами.
«Предполагается, что у нас будут компании по управлению пенсионными активами и частные управляющие компании. Пока обсуждение этого направления ведется, Премьер-Министр говорил, что до конца года будет определено точно, каким образом это будет функционировать в Казахстане. Но смысл такой, что каждый человек будет выбирать себе компанию по управлению его пенсионными активами в ЕНПФ. Это ни в коем случае не возврат к частным пенсионным фондам. ЕНПФ остается единым учетным центром по пенсионным накоплениям, но у человека будет возможность выбрать управляющего пенсионными активами. Если он доверяет этой компании, готов идти на определенные риски, но получать более высокую доходность, то он выберет ее, к примеру», - сказала Сауле Егеубаева.
Пока обсуждения идут, и в ЕНПФ понимают, что не сразу и не в полном объеме население сможет принять такое серьезное решение по выбору управляющих.
«Этому будет предшествовать разъяснительная работа, определяться критерии для управляющих компаний, информация, которую будем доводить до населения касательно управления пенсионными активами», - пояснила Сауле Егеубаева.
Члены Общественного совета интересовались системой управления рисками в целом. Зампред правления ЕНПФ ответила, что в соответствии с действующим законодательством учет пенсионных активов и собственных средств ЕНПФ ведется отдельно, система управления рисками по пенсионным активам на сегодняшний день согласно договору доверительного управления предусмотрена за Нацбанком РК.
«На сайте опубликована инвестиционная декларация, которая предусматривает ряд требований и лимитов по сумме, доле сектора, разным видам доходности, рейтингам. Зарубежные компании, в которые инвестируются средства, должны быть рейтингом не ниже ВВВ-, местные компании - не ниже В-. Правительством утвержден перечень разрешенных финансовых инструментов для инвестирования, это и есть основополагающие столпы в управлении рисками по инвестированию пенсионных активов. Нацбанк производит мониторинг, анализ и реагирует. Система управления рисками в самом ЕНПФ сконцентрирована на системе управления операционными рисками. Это исключение ошибок при обслуживании клиентов при учете пенсионных активов, индивидуальных пенсионных накоплений и так далее», - рассказала Сауле Егеубаева.
Также она рассказала, почему нельзя досрочно использовать накопления и пенсионные взносы.
«Действующее законодательство не предусматривает. В Казахстане вопрос досрочного изъятия накоплений в ЕНПФ прорабатывается, мы все изучаем, возможность такая может быть предусмотрена в случае накоплений минимально необходимой суммы для обеспечения достойной старости (для женщин считается 13 млн тенге, для мужчин 9 млн). Целевое назначение накоплений в ЕНПФ - обеспечение старости. Если человек потратит деньги до пенсии и останется без денег, это нехорошо. Но мы для лиц на опасных производствах возможность оформления аннуитетов обсуждаем, чтобы они могли раньше забирать», - отметила Сауле Егеубаева.
В Сингапуре, Малайзии можно использовать пенсионные отчисления до выхода на пенсию, но в Сингапуре отчисления составляют 30%, а в Казахстане - только 10% от зарплаты. Что касается Малайзии, то там отчисления 22-23% от дохода, и можно 30% счета использовать раньше достижения пенсионного возраста.
Источник: ИА "Казинформ"
Комментарии, по рейтингу, по дате
После смены власти на парламентскую республику!
С таким президентом как наш и его родственниками нашими деньгами будем управлять не мы!
Дядя Нурик 12.06.2018 в 17:51:03 # 680889