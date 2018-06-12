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Экономика
Запрет на ввоз бензина из РФ не приведет к повышению его цены, - Бозумбаев
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danilov 12 Июня 2018 в 16:24:18
АСТАНА, 11 июня. /ТАСС/. Обсуждаемый сейчас запрет на ввоз в Казахстан бензина из России железнодорожным транспортом сроком на три месяца не приведет к повышению цен на топливо внутри страны. Такое мнение выразил, выступая в понедельник на пресс-конференции, министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

"Это конвенционный обычный запрет для того, чтобы обеспечить приоритет для своих предприятий. Бензин с наших заводов и предприятий дешевле, чем в России, поэтому на повышение цены это не повлияет", - сказал Бозумбаев, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, в целом запрет может благоприятно отразиться на внутреннем рынке топлива. "Сегодня на утро запасы в стране бензина Аи-92 составляют 340 тыс. т. За эту неделю они увечились на более 15 тыс. т - это все потому, что два завода уже модернизировались установками каталитического крекинга, мощность увеличилась, перешли на Евро-4, на Евро-5. Поэтому в импорте крупных партий бензина мы не видим смысла, будь то из России или откуда-либо", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что планируемый запрет на ввоз бензина - временный. "Мы еще не выбрали в этом году тот объем импорта из России, который должны были выбрать. Но пусть он остается, потому что практика показывает - могут аварии быть на наших нефтеперерабатывающих заводах", - уточнил Бозумбаев.

Глава минэнерго отметил, что его ведомство активно работает над тем, чтобы открыть экспорт топлива в Центральную Азию. "Также мы работаем с нашими российскими коллегами для открытия этого экспорта и со стороны Центральной Азии. Планируем, что к концу лета мы должны добиться новых соглашений, подписать, какие-то придется ратифицировать, но часть бензина мы будем экспортировать. Если мы не будем экспортировать, то при нынешнем уровне загрузки нефтеперерабатывающих заводов к октябрю запасы бензина в стране будут 600 тыс. т. Нам некуда будет его заливать, и мы должны будем остановить (производство) или уменьшить загрузку заводов", - резюмировал Бозумбаев.

Ранее сообщалось, что в Казахстане на публичном обсуждении находится проект приказа министра энергетики республики, предусматривающий введение запрета на ввоз в Казахстан из России железнодорожным транспортом бензина сроком на три месяца. Публичное обсуждение проекта приказа предусмотрено до 12 июня.

http://tass.ru/ekonomika/5282769
Комментарии, по рейтингу, по дате
  неаполь 12.06.2018 в 16:27:02   # 680865
Уже по заголовку понятно что всё это лапша и обещалка!!!
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  DuMoH 12.06.2018 в 16:27:37   # 680866
Quote:
Запрет на ввоз бензина из РФ не приведет к повышению его цены, - Бозумбаев

значит, готовимся к повышению цен!
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  juniorkz 12.06.2018 в 16:30:50   # 680868
Цитата: DuMoH от 12.06.2018 16:27:37
Quote:
Запрет на ввоз бензина из РФ не приведет к повышению его цены, - Бозумбаев

значит, готовимся к повышению цен!

Но сначала будет дефицит .. даже схемы менять не будут
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  СССР 12.06.2018 в 16:55:53   # 680878
Мафия нефтяная
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  Дядя Нурик 12.06.2018 в 17:32:08   # 680883
Да кто ж вам верит то... За замов своих ответить не может, за бензин базарит
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  Viktor11 12.06.2018 в 17:59:25   # 680891
Он даже не уверен...
Пусть в ..опу засунет свое мнение
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  Даун 12.06.2018 в 18:26:33   # 680895
Бозумбаев кто это
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  Zoggyla 12.06.2018 в 18:35:42   # 680897
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