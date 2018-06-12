Запрет на ввоз бензина из РФ не приведет к повышению его цены, - Бозумбаев

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danilov 12 Июня 2018 в 16:24:18
"Это конвенционный обычный запрет для того, чтобы обеспечить приоритет для своих предприятий. Бензин с наших заводов и предприятий дешевле, чем в России, поэтому на повышение цены это не повлияет", - сказал Бозумбаев, отвечая на вопрос ТАСС.
По его словам, в целом запрет может благоприятно отразиться на внутреннем рынке топлива. "Сегодня на утро запасы в стране бензина Аи-92 составляют 340 тыс. т. За эту неделю они увечились на более 15 тыс. т - это все потому, что два завода уже модернизировались установками каталитического крекинга, мощность увеличилась, перешли на Евро-4, на Евро-5. Поэтому в импорте крупных партий бензина мы не видим смысла, будь то из России или откуда-либо", - пояснил министр.
Он подчеркнул, что планируемый запрет на ввоз бензина - временный. "Мы еще не выбрали в этом году тот объем импорта из России, который должны были выбрать. Но пусть он остается, потому что практика показывает - могут аварии быть на наших нефтеперерабатывающих заводах", - уточнил Бозумбаев.
Глава минэнерго отметил, что его ведомство активно работает над тем, чтобы открыть экспорт топлива в Центральную Азию. "Также мы работаем с нашими российскими коллегами для открытия этого экспорта и со стороны Центральной Азии. Планируем, что к концу лета мы должны добиться новых соглашений, подписать, какие-то придется ратифицировать, но часть бензина мы будем экспортировать. Если мы не будем экспортировать, то при нынешнем уровне загрузки нефтеперерабатывающих заводов к октябрю запасы бензина в стране будут 600 тыс. т. Нам некуда будет его заливать, и мы должны будем остановить (производство) или уменьшить загрузку заводов", - резюмировал Бозумбаев.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на публичном обсуждении находится проект приказа министра энергетики республики, предусматривающий введение запрета на ввоз в Казахстан из России железнодорожным транспортом бензина сроком на три месяца. Публичное обсуждение проекта приказа предусмотрено до 12 июня.
http://tass.ru/ekonomika/5282769
Комментарии, по рейтингу, по дате
Запрет на ввоз бензина из РФ не приведет к повышению его цены, - Бозумбаев
значит, готовимся к повышению цен!
Цитата: DuMoH от 12.06.2018 16:27:37
Quote:
значит, готовимся к повышению цен!
Quote:
Запрет на ввоз бензина из РФ не приведет к повышению его цены, - Бозумбаев
значит, готовимся к повышению цен!
Но сначала будет дефицит .. даже схемы менять не будут
Дядя Нурик 12.06.2018 в 17:32:08 # 680883
Пусть в ..опу засунет свое мнение
Цитата: Даун от 12.06.2018 18:26:33человек бензина
Бозумбаев кто это
Бозумбаев кто это