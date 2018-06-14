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Экономика
Нацбанк назвал причину падения курса тенге
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danilov 14 Июня 2018 в 14:52:12
Данияр Акишев, глава Нацбанка назвал причины падения курса тенге в Казахстане. Так, одной из основных причин является сезон отпусков, когда казахстанцы покупают валюту, чтобы отправиться за границу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Также среди причин он назвал и общее укрепление доллара по отношению к валютам развивающихся стран, а кроме того, отток капитала в США на фоне ожиданий увеличения процентных ставок Федерального Резерва Америки.

Фактором было названо и ослабление курса рубля из-за санкций США, так как рубль также влияет на формирование курса казахстанской национальной валюты.

При этом Акишев подчеркнул, что курс тенге продолжает оставаться свободноплавающим и формируется на основании спроса и предложения иностранной валюты. Он отметил, что интервенции Нацбанка минимальны. Финансовый регулятор, в первую очередь, старается предотвратить резкие изменения курса, связанные со спекулятивными операциями.

Кроме того, в случае проявления кризисных явлений Нацбанк готов принять денежно-кредитные меры для минимизации последствий.

Напомним, 13 июня на Казахстанской фондовой бирже доллар стоил 335,27, опустившись до отметки декабря прошлого года.

https://www.nur.kz/1737181-nacbank-nazval-pricinu-padenia-kursa-tenge.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 14.06.2018 в 14:57:59   # 681179
Миллион причин для падения и ни одной для взлёта.
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  DuMoH 14.06.2018 в 15:35:40   # 681184
Quote:
Так, одной из основных причин является сезон отпусков, когда казахстанцы покупают валюту, чтобы отправиться за границу

ну что поделать, в Боровом дорого отдыхать, приходится за границей тратить деньги...
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  TerraN 14.06.2018 в 16:36:01   # 681193
нефть же подорожала?где обещанный откат к 270 и ниже?я ж забыл, обещания лишь остаются обещаниями)
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  едридмадрид 14.06.2018 в 17:23:49   # 681199
туризм - это одна из причин НО НЕ ОСНОВНАЯ ( и по-моему не слишком влияет на курс тенге к валютам)
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  едридмадрид 14.06.2018 в 17:33:12   # 681200
я пока с нашими данными досконально не знакомился ,
но по нашему соседу России могу провести парралель

так вот ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА - это то что Федеральная резервная система США (ФРС) второй раз за год повысила ставку ( вчера они решили поднять до 1,75-2%)

на простом языке это означает , что бумаги ФРС стали очень привлекательны для инвесторов ( игроков)

а чтобы взять ликвидность - тем самым ФРС работает как пылесос забирая со всего мира ( а вернее с стран с развивающей экономикой - куда входит Россия) долларовую наличную ликвидность )

игроки распродают - Госбумаги этих развивающихся стран и вкладывают в более надежные бумаги ФРС ( тем более что проценты подняли - а какие суммы крутяться - это очень очень надежная и хорошая прибыль)

тем более что ФРС США будет ещё поднимать ставку процентную
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  едридмадрид 14.06.2018 в 17:34:43   # 681202
ну а теперь цифры как выводят деньги из России

По данным ЦБ, на 1 мая 2018 года доля нерезидентов в российских облигациях федерального займа составила 2,22 трлн руб. или 32,3% от совокупного номинала выпущенных бумаг. На 1 апреля показатели равнялись 2,351 трлн руб. и 34,5% соответственно. Таким образом, за апрель нерезиденты ( иностранцы) избавились от бумаг на 131 млрд руб.
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  едридмадрид 14.06.2018 в 17:37:13   # 681203
Стоит также отметить, что иностранцы выводят средства не только из облигаций, но и из акций. Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынка РФ со стороны фондов по итогам мая приблизился к $700 млн, , нерезиденты в мае продали бумаг на сумму около 100 млрд руб.

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  едридмадрид 14.06.2018 в 17:39:27   # 681204
Повышение ставки ФРС стимулирует деньги возвращаться в США
и «надвигающийся кризис на развивающихся рынках, каковым является Россия ( да и мы в том числе), неизбежен».

Для развивающихся рынков отток капитала вдвойне проблема, поскольку у них высокий уровень страновой и корпоративной задолженности ( а они в основном в доллоровом эквиваленте).
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  едридмадрид 14.06.2018 в 17:41:02   # 681205
ну а теперь можно предположить ( поменять слово Россия на наш Казахстан)

и уменьшить суммы , то картина отразится как в зеркале

спрос на доллары большой , а их взять негде
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  едридмадрид 14.06.2018 в 17:44:19   # 681206
и вообще ХОРОШИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ расклады , а главное РЕАЛЬНЫЕ цифры ( о том что в Российских банках появляется проблема нехватки наличной валюты и прочие заморочки финансовые)

я выкладываю в новостях , но местный админ и его окружающая шайка - НЕ ХОТЯТ эти новости доводить до сдешнего народа ,

духовные скрепы не позволяют да и соседские спонсоры по "черепушке" могут финансово настучать
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  Zoggyla 14.06.2018 в 17:50:20   # 681207
Едрид , нельзя ли кратко, популярно на доступном языке пролетариев и крестьянства?
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  едридмадрид 14.06.2018 в 17:54:34   # 681210
да и ещё касаемо курса тенге ,

сейчас игроки просчитывают сценарий , когда ОПЕК и ещё пару стран соберуться
и скорее всего договорятся об увеличении квоты на добычу нефти ( тем более что Россия кидает ОПЕК и уже три месяца не выполняет обязательство )

просто сказать качает много много нефти , бабло нужно а цена падает , вот и увеличивают количество ,

так наши спецы ( есть толковые головы в Нацбанке) скорее всего просчитали такой сценарий и так же заложили в нынешний корридор цену доллара к тенге
330- 340 тенге

теперь ждём заседания ОПЕК ( а оно будет очень скоро) и смотрим на цену нефти
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  lokidogma 14.06.2018 в 19:18:10   # 681220
Вот едрид поносу залил себе в уши и нам льет.
Переведу его слова на нормальный язык на котором с нами ни кто не разговаривает(правительство).
"Россия, Казахстан и все остальные страны о которых говорил едрид, являются колониями. Следовательно Амерам и другим Хозяевам Денег не хватает и они просто состригают шерсть с баранов. Тоесть курс будет такой, чтоб мы не сдохли с голоду но и кутить не могли. Доллар не будет стоить для нас 270 тенге, забудьте. Захотите, что либо изменить будет Ливия, Ирак и тд."
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  Zoggyla 14.06.2018 в 19:23:28   # 681221
Цитата: lokidogma от 14.06.2018 19:18:10
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Вот! И даже сельхозтермины есть. Понятно.
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  Dragon 14.06.2018 в 19:42:34   # 681227
Курс тенге зависит от жаркой погоды, легкого ветерка, зимнего холода и осеннего дождя. Про остальных погодных явлении и сказать не надо!
Может как в анекдоте, место проклятое? Или как в другом анекдоте, может кур менять надо?
Одни отмазки слышим! Неужели там на верху думают, что терпение народа резиновое?! Ведь даже сталь имеет свою грань излома! Он уже близок!
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