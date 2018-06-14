Нацбанк назвал причину падения курса тенге

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danilov 14 Июня 2018 в 14:52:12
Также среди причин он назвал и общее укрепление доллара по отношению к валютам развивающихся стран, а кроме того, отток капитала в США на фоне ожиданий увеличения процентных ставок Федерального Резерва Америки.
Фактором было названо и ослабление курса рубля из-за санкций США, так как рубль также влияет на формирование курса казахстанской национальной валюты.
При этом Акишев подчеркнул, что курс тенге продолжает оставаться свободноплавающим и формируется на основании спроса и предложения иностранной валюты. Он отметил, что интервенции Нацбанка минимальны. Финансовый регулятор, в первую очередь, старается предотвратить резкие изменения курса, связанные со спекулятивными операциями.
Кроме того, в случае проявления кризисных явлений Нацбанк готов принять денежно-кредитные меры для минимизации последствий.
Напомним, 13 июня на Казахстанской фондовой бирже доллар стоил 335,27, опустившись до отметки декабря прошлого года.
https://www.nur.kz/1737181-nacbank-nazval-pricinu-padenia-kursa-tenge.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Так, одной из основных причин является сезон отпусков, когда казахстанцы покупают валюту, чтобы отправиться за границу
ну что поделать, в Боровом дорого отдыхать, приходится за границей тратить деньги...
едридмадрид 14.06.2018 в 17:23:49 # 681199
едридмадрид 14.06.2018 в 17:33:12 # 681200
но по нашему соседу России могу провести парралель
так вот ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА - это то что Федеральная резервная система США (ФРС) второй раз за год повысила ставку ( вчера они решили поднять до 1,75-2%)
на простом языке это означает , что бумаги ФРС стали очень привлекательны для инвесторов ( игроков)
а чтобы взять ликвидность - тем самым ФРС работает как пылесос забирая со всего мира ( а вернее с стран с развивающей экономикой - куда входит Россия) долларовую наличную ликвидность )
игроки распродают - Госбумаги этих развивающихся стран и вкладывают в более надежные бумаги ФРС ( тем более что проценты подняли - а какие суммы крутяться - это очень очень надежная и хорошая прибыль)
тем более что ФРС США будет ещё поднимать ставку процентную
едридмадрид 14.06.2018 в 17:34:43 # 681202
По данным ЦБ, на 1 мая 2018 года доля нерезидентов в российских облигациях федерального займа составила 2,22 трлн руб. или 32,3% от совокупного номинала выпущенных бумаг. На 1 апреля показатели равнялись 2,351 трлн руб. и 34,5% соответственно. Таким образом, за апрель нерезиденты ( иностранцы) избавились от бумаг на 131 млрд руб.
едридмадрид 14.06.2018 в 17:37:13 # 681203
едридмадрид 14.06.2018 в 17:39:27 # 681204
и «надвигающийся кризис на развивающихся рынках, каковым является Россия ( да и мы в том числе), неизбежен».
Для развивающихся рынков отток капитала вдвойне проблема, поскольку у них высокий уровень страновой и корпоративной задолженности ( а они в основном в доллоровом эквиваленте).
едридмадрид 14.06.2018 в 17:41:02 # 681205
и уменьшить суммы , то картина отразится как в зеркале
спрос на доллары большой , а их взять негде
едридмадрид 14.06.2018 в 17:44:19 # 681206
я выкладываю в новостях , но местный админ и его окружающая шайка - НЕ ХОТЯТ эти новости доводить до сдешнего народа ,
духовные скрепы не позволяют да и соседские спонсоры по "черепушке" могут финансово настучать
едридмадрид 14.06.2018 в 17:54:34 # 681210
сейчас игроки просчитывают сценарий , когда ОПЕК и ещё пару стран соберуться
и скорее всего договорятся об увеличении квоты на добычу нефти ( тем более что Россия кидает ОПЕК и уже три месяца не выполняет обязательство )
просто сказать качает много много нефти , бабло нужно а цена падает , вот и увеличивают количество ,
так наши спецы ( есть толковые головы в Нацбанке) скорее всего просчитали такой сценарий и так же заложили в нынешний корридор цену доллара к тенге
330- 340 тенге
теперь ждём заседания ОПЕК ( а оно будет очень скоро) и смотрим на цену нефти
Переведу его слова на нормальный язык на котором с нами ни кто не разговаривает(правительство).
"Россия, Казахстан и все остальные страны о которых говорил едрид, являются колониями. Следовательно Амерам и другим Хозяевам Денег не хватает и они просто состригают шерсть с баранов. Тоесть курс будет такой, чтоб мы не сдохли с голоду но и кутить не могли. Доллар не будет стоить для нас 270 тенге, забудьте. Захотите, что либо изменить будет Ливия, Ирак и тд."
Цитата: lokidogma от 14.06.2018 19:18:10Вот! И даже сельхозтермины есть. Понятно.
Вот едрид поносу залил себе в уши и нам льет.
Переведу его слова на нормальный язык на котором с нами ни кто не разговаривает(правительство).
"Россия, Казахстан и все остальные страны о которых говорил едрид, являются колониями. Следовательно Амерам и другим Хозяевам Денег не хватает и они просто состригают шерсть с баранов. Тоесть курс будет такой, чтоб мы не сдохли с голоду но и кутить не могли. Доллар не будет стоить для нас 270 тенге, забудьте. Захотите, что либо изменить будет Ливия, Ирак и тд."
Переведу его слова на нормальный язык на котором с нами ни кто не разговаривает(правительство).
"Россия, Казахстан и все остальные страны о которых говорил едрид, являются колониями. Следовательно Амерам и другим Хозяевам Денег не хватает и они просто состригают шерсть с баранов. Тоесть курс будет такой, чтоб мы не сдохли с голоду но и кутить не могли. Доллар не будет стоить для нас 270 тенге, забудьте. Захотите, что либо изменить будет Ливия, Ирак и тд."
Может как в анекдоте, место проклятое? Или как в другом анекдоте, может кур менять надо?
Одни отмазки слышим! Неужели там на верху думают, что терпение народа резиновое?! Ведь даже сталь имеет свою грань излома! Он уже близок!