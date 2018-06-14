Нацбанк назвал причину падения курса тенге

Вот едрид поносу залил себе в уши и нам льет.

Переведу его слова на нормальный язык на котором с нами ни кто не разговаривает(правительство).

"Россия, Казахстан и все остальные страны о которых говорил едрид, являются колониями. Следовательно Амерам и другим Хозяевам Денег не хватает и они просто состригают шерсть с баранов. Тоесть курс будет такой, чтоб мы не сдохли с голоду но и кутить не могли. Доллар не будет стоить для нас 270 тенге, забудьте. Захотите, что либо изменить будет Ливия, Ирак и тд."