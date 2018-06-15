Медведев объявил о повышении НДС в России

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Июня 2018 в 15:08:58
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в России будет поднята до 20%, заявил глава правительства Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК. Сейчас она составляет 18%.
«Мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению. Первое — будет изменена ставка налога на добавленную стоимость», — сказал премьер. Он подчеркнул, что льготы по НДС на социально значимые товары и услугам будут сохранены.
НДС, который переносится в конечные цены всех товаров и услуг, — краеугольный камень российской налоговой и бюджетной системы. В прошлом году федеральная казна собрала 5,1 трлн руб. НДС, или 34% всех доходов бюджета (.xls). В этом году правительство рассчитывает собрать за счет НДС на отечественные и импортные товары и услуги почти 5,8 трлн руб.
Общая ставка НДС будет повышена до 20% с 1 января 2019 года, уточнил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, эта мера даст бюджету дополнительно более 600 млрд руб. ежегодно начиная с будущего года. Средства помогут профинансировать «национальные цели развития», определенные майским указом президента, сказал он.
Министр финансов не уточнил, как повышение НДС отразится на потребительских ценах, но это по определению инфляционная мера. В то же время Силуанов пообещал, что правительство готовит пакет мер по «компенсации» повышения НДС. Во-первых, расширятся возможности бизнеса для ускоренного возмещения налога на добавочную стоимость. Сейчас Налоговый кодекс предоставляет право на ускоренный способ его возмещения, если компания уплатила не менее 7 млрд руб. НДС, акцизов, налогов на прибыль и на добычу полезных ископаемых в совокупности за три предыдущих года; этот порог будет снижен до 2 млрд руб., сообщил Силуанов. Во-вторых, сократятся сроки камеральных проверок при возмещении НДС.
В-третьих, правительство отменит налог на движимое имущество (бизнес неоднократно призывал его отменить, называя «налогом на модернизацию»). Наконец, тариф по взносам работодателей на обязательное пенсионное страхование работников будет «бессрочно» зафиксирован на уровне 22% (и 10% при достижении предельной базы по взносам), сказал Силуанов. По действующему законодательству, тариф на ОПС должен вернуться на уровень 26% с 2021 года.
По словам Медведева, «чтобы эта нагрузка [от повышения НДС] не падала на людей, все льготы по НДС на основные социально-значимые товары и услуги будут сохранены». Речь идет о пониженных ставках в отношении продовольствия, детских и медицинских товаров, а также о нулевых ставках на внутренние межрегиональные воздушные перевозки.
Кроме того, принято решение отказаться в будущем от использования такого института, как консолидированные группы налогоплательщиков (КГН). Это связано с отменой требования о контроле за трансфертными ценами внутри страны, пояснил премьер-министр.
Институт КГН был создан в 2012 году как механизм для более справедливого распределения налогов по регионам (в КГН объединяются крупнейшие группы компаний, у которых производственные активы разбросаны по всей стране). Но после введения этого института поступления от налогоплательщиков, которые объединились в КГН, напротив, снизились.
Проблема с КГН не нова, отметил Медведев, она приводит к выпадающим доходам регионов. Чтобы у налогоплательщиков и региональных властей было время подготовиться к изменениям, окончательно этот институт будет ликвидирован на федеральном уровне с 2023 года, добавил глава правительства.
«Налоговые меры, которые мы собираемся принять, позволят обеспечить выполнение майского указа президента по достижению целей развития, а также поддержать экономический рост: будут стимулировать технологическое обновление, развитие малого бизнеса, индивидуального предпринимательства», — сказал Медведев.
https://www.rbc.ru/economics/14/06/2018/5b2237879a79474a23f0b576?from=main
Комментарии, по рейтингу, по дате