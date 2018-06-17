В связи со слухами о падении курса тенге Нацбанк РК сделал заявление

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едридмадрид 17 Июня 2018 в 17:45:26
В социальных сетях, а также посредством рассылки аудиофайлов через мессенджеры необоснованно распространяется информация касательно рисков для обменного курса тенге, а также роста уровня инфляции. В этой связи Национальный Банк Казахстана сообщает, что данная информация не соответствует действительности.
В настоящее время явные и ощутимые риски отсутствуют. Годовая инфляция продолжает снижение внутри целевого коридора и в мае составила 6,2%. С начала года снижение темпов наблюдается по всем компонентам инфляции – продовольственным и непродовольственным товарам, а также услугам для населения.
Факторы, оказывающие влияние на инфляционные процессы в стране, благоприятные. Инфляционные ожидания также снижаются, в мае данный показатель составил 6,0%.
Наблюдается благоприятное влияние на обменный курс тенге со стороны мирового рынка нефти. Цена на нефть в среднем формируется на уровне, близком к 70 долларам США за баррель. Как следствие улучшается платежный баланс страны.
Незначительные колебания обменного курса тенге, наблюдаемые в последнее время, связаны, прежде всего, с повышением сезонного спроса на иностранную валюту из-за сезона отпусков.
Другим фактором является повышение ставок ФРС США, в результате вполне ожидаемо наблюдается укрепление доллара США на мировых рынках и незначительный отток капитала с развивающихся рынков.
Национальный Банк обратился в правоохранительные органы с целью выявления авторов и распространителей недостоверной информации.
https://www.facebook.com/nationalbankkz/