В России потребовали снизить стоимость бензина до уровня цен в Казахстане

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едридмадрид 17 Июня 2018 в 17:57:24
Акция проходит на Театральной площади. Организаторы – общественник Игорь Басов и глава местного отделения партии «Яблоко» Татьяна Нагибина. Они предложили митингующим выступить за снижение цен на бензин до уровня стоимости в республике Казахстан.
По их информации, там к 11 июня цена за литр АИ-92 была ниже 33 рублей.
С интересными плакатами пришли девушка и молодой человек. Они сделали надписи: «Тариф вымышленный — деньги реальные» и «АИ-92 по 50. Как тебе такое, Илон Маск?!».
Другие надписи были более жёсткими.
1 июня в Омске прошёл первый митинг, где собрались люди, возмущенные ценами на бензин. Тогда вместе с Игорем Басовым и Татьяной Нагибиной омичи записали видеообращение для президента с требованием понизить цены и зафиксировать их.
Волна возмущения пошла после стремительного роста цен в мае. За месяц сети АЗС поднимали цены 9–11 раз, а водители стали платить за литр топлива в среднем на 2,5 рубля больше, чем в конце апреля.
Спустя некоторое время, бензин всех марок в Омске на АЗС «Газпромнефти» подешевел на 30 копеек (максимальная стоимость бензина марки АИ-92 составила 40,20 рубля).
Затем примеру конкурентов последовал «Топлайн» и тоже понизил цены на 30 копеек (стоимость бензина марки АИ-92 составила 40,20–40,65 рубля).
https://ngs55.ru/news/more/61368341/
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