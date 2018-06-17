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Экономика
В России потребовали снизить стоимость бензина до уровня цен в Казахстане
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едридмадрид 17 Июня 2018 в 17:57:24
Омичи во второй раз за месяц сегодня вышли на митинг, чтобы потребовать дальнейшего понижения цен на бензин, передает «НГС.Омск».

Акция проходит на Театральной площади. Организаторы – общественник Игорь Басов и глава местного отделения партии «Яблоко» Татьяна Нагибина. Они предложили митингующим выступить за снижение цен на бензин до уровня стоимости в республике Казахстан.

По их информации, там к 11 июня цена за литр АИ-92 была ниже 33 рублей.



С интересными плакатами пришли девушка и молодой человек. Они сделали надписи: «Тариф вымышленный — деньги реальные» и «АИ-92 по 50. Как тебе такое, Илон Маск?!».

Другие надписи были более жёсткими.



1 июня в Омске прошёл первый митинг, где собрались люди, возмущенные ценами на бензин. Тогда вместе с Игорем Басовым и Татьяной Нагибиной омичи записали видеообращение для президента с требованием понизить цены и зафиксировать их.

Волна возмущения пошла после стремительного роста цен в мае. За месяц сети АЗС поднимали цены 9–11 раз, а водители стали платить за литр топлива в среднем на 2,5 рубля больше, чем в конце апреля.
Спустя некоторое время, бензин всех марок в Омске на АЗС «Газпромнефти» подешевел на 30 копеек (максимальная стоимость бензина марки АИ-92 составила 40,20 рубля).

Затем примеру конкурентов последовал «Топлайн» и тоже понизил цены на 30 копеек (стоимость бензина марки АИ-92 составила 40,20–40,65 рубля).

https://ngs55.ru/news/more/61368341/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  odysssey 17.06.2018 в 22:30:01   # 681641
А мы тут причем? Че с нами письками мериться..
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  Joykin 17.06.2018 в 23:22:30   # 681643
А у нас бы всех к #$@@$ разогнали.
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  Ar2rR 18.06.2018 в 00:06:24   # 681647
Ну теперь ждем повышения цен до Российских цен. Повод нашим чиновникам дан. Вспомнился видосик
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  Fotinij 18.06.2018 в 02:54:51   # 681650
Оооооо! Казахстану завидуют?! У правительства есть повод для гордости.......
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