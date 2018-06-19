Сулейменов: Если бы семьи не верили в свое будущее, не рожали бы столько детей.

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Гоги80 19 Июня 2018 в 10:38:32
«Еще раз хотел бы похвалиться – насколько хорошая у нас социально-экономическая ситуация в стране. За 7 лет мы выросли на 2 миллиона, то есть это огромный прирост», - отметил министр.
По его данным, ежегодно в Казахстане рождается 400 000 - 450 000 детей.
«То есть целый Актобе, который будет у нас одним из агломерационных центров, рождается у нас детей», - подчеркнул Сулейменов.
Министр нацэкономики обосновал бэби-бум очень правильной, хорошей, грамотой демографической ситуацией и политикой государства.
«Потому что, если семьи не верили бы в свое будущее, отцы и матери – они не рожали бы столько детей», - сказал министр.
По данным Сулейменова, сейчас численность населения Казахстана «порядка 18 млн 250 тыс человек». И динамика продолжается.
«На 240 000 - 250 000 тысяч человек-нетто – это с учетом родившихся, умерших, въехавших, выехавших мы прирастаем ежегодно», - резюмировал Тимур Сулейменов.
Источник: nur.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
За 11 лет такой прирост рождаемости?
Да вы рекордсвумены!
Или в школу только каждый третий ребёнок идёт?
Или кто-то просто на просто врёт?
Еще раз хотел бы похвалиться – насколько хорошая у нас социально-экономическая ситуация в стране.