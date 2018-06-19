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Экономика
Сулейменов: Если бы семьи не верили в свое будущее, не рожали бы столько детей.
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Гоги80 19 Июня 2018 в 10:38:32
Ежегодно в Казахстане рождается до 450 000 детей, что сравнимо с населением Актобе. Такую занимательную статистику в ходе отчетной встречи с население привел министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает корреспондент NUR.KZ.

«Еще раз хотел бы похвалиться – насколько хорошая у нас социально-экономическая ситуация в стране. За 7 лет мы выросли на 2 миллиона, то есть это огромный прирост», - отметил министр.

По его данным, ежегодно в Казахстане рождается 400 000 - 450 000 детей.

«То есть целый Актобе, который будет у нас одним из агломерационных центров, рождается у нас детей», - подчеркнул Сулейменов.

Министр нацэкономики обосновал бэби-бум очень правильной, хорошей, грамотой демографической ситуацией и политикой государства.

«Потому что, если семьи не верили бы в свое будущее, отцы и матери – они не рожали бы столько детей», - сказал министр.

По данным Сулейменова, сейчас численность населения Казахстана «порядка 18 млн 250 тыс человек». И динамика продолжается.

«На 240 000 - 250 000 тысяч человек-нетто – это с учетом родившихся, умерших, въехавших, выехавших мы прирастаем ежегодно», - резюмировал Тимур Сулейменов.

Источник: nur.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 19.06.2018 в 10:59:55   # 681834
В тоже время школу закончило 145 тыс.
За 11 лет такой прирост рождаемости?
Да вы рекордсвумены!
Или в школу только каждый третий ребёнок идёт?
Или кто-то просто на просто врёт?

Еще раз хотел бы похвалиться – насколько хорошая у нас социально-экономическая ситуация в стране.
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