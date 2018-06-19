Тимур Сулейменов прокомментировал возможность введения налога на богатство.

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Гоги80 19 Июня 2018 в 10:37:54
«Что касается налога на богатство - тоже такое расхожее название, по-разному его, наверное, можно понимать. (...) На мой взгляд, объекты налогообложения, такие как земля, имущество и автотранспорт, гораздо более легко администрируются. То есть это все есть в государственных кадастрах, реестрах, регистрах и все это зарегулировано либо в Министерстве юстиции, либо в МВД. И налог на богатство нужно изымать не с зарплаты, а где-то в сторону объектов, которые более легко администрируются», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе отчетной встречи с населением.
При этом министр подчеркнул, что к этому вопросу необходимо подойти внимательно и взвешенно. «Пока мы только смотрим международный опыт и стараемся приложить его к нашим реалиям. Каких-то конкретных изменений по этим вопросам в этом году мы не планируем», - добавил он.
Источник: ИА "Казинформ"
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