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Экономика
Менялы в Шереметьево
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Comrade 20 Июня 2018 в 09:37:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shaman 20.06.2018 в 09:59:17   # 682009
Все хотят срубить больше бабла у гостей (иностранцев)))
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  DuMoH 20.06.2018 в 10:00:40   # 682010
Даже в алматинском аэропорту нет такой наглости...
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  СССР 20.06.2018 в 10:27:42   # 682011
Ну а как вы хотели? Это демократия! Свободный рынок - не хочешь не бери!
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  Druid 20.06.2018 в 11:03:25   # 682014
Спекулянты !
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