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Менялы в Шереметьево
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Comrade
20 Июня 2018 в 09:37:28
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shaman
20.06.2018 в 09:59:17
# 682009
Все хотят срубить больше бабла у гостей (иностранцев)))
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DuMoH
20.06.2018 в 10:00:40
# 682010
Даже в алматинском аэропорту нет такой наглости...
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СССР
20.06.2018 в 10:27:42
# 682011
Ну а как вы хотели? Это демократия! Свободный рынок - не хочешь не бери!
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Druid
20.06.2018 в 11:03:25
# 682014
Спекулянты !
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