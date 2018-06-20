Высокотехнологический пузырь на $5 трлн

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danilov 20 Июня 2018 в 16:20:08
Достаточно сказать, что лучшие американские и китайские компании этого сектора стоят больше, чем капитализация всего фондового рынка еврозоны и Японии.
Согласно данным, собранным Bank of America Merrill Lynch, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Baidu, Alibaba и Tencent стоят суммарно $5 трлн. Американские фондовые индексы пока стоят больше - $6,6 трлн, однако и здесь в итоге могут уступить.
Впрочем, многие эксперты призывают инвесторов не увлекаться IT-сектором и снизить вложения в эти бумаги. Такой призыв недавно озвучил стратег Bank of America Merrill Lynch Майкл Хартнетт. По его мнению, эти бумаги выглядят наиболее перекупленными.
На Уолл-стрит эти акции называют просто аббревиатурой "FAAMG + BAT": Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google (или Alphabet), а также китайские технологические компании Baidu, Alibaba и Tencent.
Аналитики опасаются, что инвесторы слишком оптимистично оценивают будущую платежеспособность этих компаний. Недавний опрос управляющий, проведенный Bank of America Merrill Lynch, показывает, что большинство из них считает высокотехнологичный сектор "пузырем".
В прошлом году самой популярной позицией трейдеров была покупка Bitcoin, такие данные опросов были зафиксированы как раз незадолго до того, как основная криптовалюта достигла максимума.
Еще одна причина, чтобы избавиться от высокотехнологичных бумаг в своем портфеле, по словам Хартнетта, заключается в том, что на долю компаний, занимающихся технологией и электронной коммерцией, приходится почти четверть доходов на акцию на американском рынке, а этот уровень обычно является признаком "пузыря".
Действительно, ни один сектор не доминирует на мировых фондовых рынках так, как технологичный. В индекс MSCI USA, который насчитывает бумаги более 600 компаний, почти треть составляют IT-компании (27%). А среди десяти крупнейших в мире только Berkshire Hathaway и Exxon не являются представителями технологического сектора.
Стоит добавить, что крайне малое число аналитиков рекомендует клиентам продавать акции IT-сектора. Более того, по бумагам Apple и Alphabet вообще нет таких рекомендаций.
Вместе с тем, биржевой обозреватель Григорий Бегларян полагает, что высокотехнологичный индекс Nasdaq вырос слишком сильно и падать он будет также сильнее остальных. Возможно, уже очень скоро. Можно попробовать на этом заработать, главное правильно выбрать точку входа.
http://www.vestifinance.ru/articles/102841
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