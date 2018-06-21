За хлебом - за границу

Прилавки Северо-Казахстанской области заполонили российские товары. Шампуни, стиральные порошки, средства гигиены, бытовая химия, продукты, строительные материалы, сантехника, посуда, обувь, мебель производства Российской Федерации пользуются спросом, потому что большинство из этого в регионе, да и во всей нашей стране, просто не производят.
Но даже если аналогичные товары выпускают в других регионах Казахстана, они все равно проигрывают российским, потому что расстояние до того же Омска от Петропавловска практически в два раза меньше, чем до столицы.
На полках магазинов Петропавловска много российских сыров, кофе, творога, йогуртов, молока, колбас, приправ, шоколада, конфет, круп, макаронных изделий. Нельзя сказать, что покупатели недовольны наличием импортных товаров. Совсем наоборот! Еще недавно на прилавках нельзя было найти российские пельмени (спрос покрывали местные производители), а сейчас они появились и пользуются популярностью.
Североказахстанские производители колбасы давно бьют тревогу: российскую продукцию разбирают лучше, чем местную. Немаловажную роль здесь играет цена. Партнеры по ЕАЭС предлагают дешевые товары. Даже с учетом транспортных расходов и розничной наценки товары из России зачастую оказываются доступнее тех, что сделаны в Северном Казахстане.
Кроме того, жители приграничного региона и сами мотаются в Россию, чтобы купить товары по более низким ценам. Поэтому официальная статистика по экспорту-импорту не отражает истинной картины утечки капитала в соседнюю страну.
Самым популярным направлением стала Омская область. До “Меги”, “Ашана”, “Икеи” и “Леруа Мерлен”, сосредоточенных на въезде в Омск, можно добраться за 3,5-4 часа. Вариантов много: поезд, личный автомобиль, сайты попутчиков и даже специальные шоп-туры. Цены вполне приемлемы - от 2000 тенге с человека в один конец. Некоторые семьи ездят в Россию по два раза в месяц, потому что покупают там даже продукты питания, не говоря уже об одежде, мебели, строительных материалах и так далее.
- Друзья часто ездят в Омск по работе и берут меня с собой, это помогает мне хорошо экономить. Недавно привезла канцелярские товары детям в школу на следующий учебный год. Там тетрадь стоит меньше 2 рублей - это в два раза дешевле, чем у нас. Также купила декор для оформления ванной после ремонта, продукты. Часто приобретаем в России одежду, игрушки, предметы интерьера, даже шторы и постельное белье. Там продается все то же, что и у нас, но в еще большем ассортименте и по более низким ценам. Часто можно купить товары по акции и с большими скидками, - говорит жительница Петропавловска Ольга ЛОБАСТОВА.
Надо отметить, что поднимающийся курс рубля отнюдь не уменьшает поток североказахстанцев за границу. Ведь российские товары в магазинах Петропавловска с ростом рубля тоже дорожают, потому что зависимость от импорта довольно высокая. Даже цифры официальной статистики впечатляют. Импорт товаров из Российской Федерации в Северо-Казахстанскую область на январь-март 2018 года составил более 63 млн. долларов США. Это значительно больше, чем импорт из других стран ЕАЭС - на Киргизию, Беларусь и Армению, вместе взятые, за тот же период приходится чуть больше 3 млн. долларов США.
Для сравнения: экспорт товаров Северо-Казахстанской области в страны ЕАЭС за первый квартал составил всего 15,1 млн. долларов США.
Но в приграничные и более дальние регионы России североказахстанцы едут не только за покупками, но и за услугами. В разгар отпусков туристы чаще всего вылетают в ту же Турцию из аэропортов Челябинска, Тюмени и Екатеринбурга - это значительно дешевле, чем из Астаны. Некоторые и вовсе едут на автомобиле в путешествие по России. Сейчас с помощью Интернета можно самостоятельно составить интересный маршрут и даже доехать до моря. Говорят, отдых получается экономичным и насыщенным. Тем более что в России придорожный сервис и лояльность гаишников располагают к автотуризму.
Обследоваться и лечиться многие североказахстанцы предпочитают тоже в российских медицинских центрах Кургана, Омска, Новосибирска и других городов. Так что и туда утекает достаточно много денег из Северного Казахстана, и подсчитать эти суммы не представляется возможным. Из-за того что многие лекарственные препараты запрещены для продажи в Казахстане, жители Петропавловска покупают их в приграничных российских городах. Для этого даже необязательно выезжать за границу области. Потому что водители, которые возят людей за покупками, часто соглашаются за символическую плату доставить посылки, забрать готовые анализы из диагностических центров и принимают заказы на покупку медикаментов. Для них это стало средством дополнительного заработка.
Бум крупных покупок в России, когда североказахстанцы с доходом выше среднего купили себе в соседней стране автомобили и квартиры, пришелся на 2015 год. Тогда курс рубля был в два раза ниже, чем сейчас. Многие таксисты с подержанных иномарок пересели на “лады” и теперь покупают опять же российские запчасти.
А еще большие суммы денег уходят в Россию мгновенными переводами через банки от родителей к детям, потому что большая часть местной молодежи уезжает туда получать высшее образование (см. “Не вывозите нам мозги!”, “Время” от 14.6.2018 г.).
От покупок на стороне страдает не только без того скудный бюджет дотационной Северо-Казахстанской области, но и местные производители. Почти половина предпринимателей в регионе заняты торговлей, они тоже теряют потенциальную прибыль из-за того, что покупатели отправляются в магазины приграничья.
- Бизнесмены оказались зажаты между Китаем и Россией. Основные товары для перепродажи идут из этих стран, но их практически перестали покупать в магазинах и на рынках Петропавловска. Люди стали все чаще совершать покупки через Интернет и получать их по почте из КНР. Или самостоятельно отправляются в крупные торговые центры России и берут все там, - говорит руководитель Ассоциации индивидуальных предпринимателей города Петропавловска Олег ХРУПИН.
Наши бизнесмены не всегда могут снизить цены и конкурировать, ведь они закладывают не только транспортные расходы, но и зарплату продавцам, прибыль, аренду. А в открывающихся торговых домах аренда квадратного метра стоит баснословных денег - 15 тысяч тенге и больше. Предприниматели признаются, что даже заниматься бизнесом по российским франшизам с нынешними расценками на торговую площадь невыгодно. Иногда хозяева торговых точек сами стоят за прилавком, чтобы снизить свои расходы на зарплату продавцов и хоть как-то оставаться на плаву.
Екатерина НАЗАРЕНКО,Петропавловск
http://www.time.kz/articles/territory/2018/06/20/za-hlebom-za-granicu