Трудовые мигранты с начала года перевели в Киргизию более $700 млн

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danilov 22 Июня 2018 в 15:45:10
Нацбанк Киргизии отмечает, что около 95% поступающих в страну денежных средств приходятся на работающих в России соотечественников.
За прошлый год киргизские трудовые мигранты отправили домой около $2,4 млрд, $2,2 млрд из которых были направлены из Российской Федерации.
По информации Государственного агентства по миграции Киргизии, в настоящее время за рубежом на заработках временно находятся около 800 тыс. граждан республики. Более 600 тыс. из них трудятся в России и около 30-50 тыс. в Казахстане, остальные - в Турции, Южной Корее, странах Европы и США.
tass.ru
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