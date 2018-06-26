7.5 тысяч новых машин купили казахстанцы в обмен на автохлам.

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Гоги80 26 Июня 2018 в 16:51:14
В обмен на деньги (150 тысяч либо 48 тысяч тенге) у населения было принято 54 249 транспортных средств, вышедших из употребления. Общий размер выплат составил 8.139 млрд тенге.
Итого на сегодня пунктами сбора в РК была принята на утилизацию 68 881 единица автохлама. Средний возраст отправленных на переплавку автомобилей от 25 до 30 лет. Самой старой машиной, сданной в утиль, стал «Москвич-400» 1946 года выпуска, самой свежей — Lada Granta 2014 года выпуска. Больше всего старых авто доставили в приёмный пункт Шымкента, меньше всего — в Атырау.
Источник: kolesa.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Nafis от 26.06.2018 18:01:57
Ну и теперь расскажите что вы с ними сделали и как безопасно утилизировали???
Ну и теперь расскажите что вы с ними сделали и как безопасно утилизировали???
подшаманили и на базар.
Цитата: 332-712 от 26.06.2018 22:40:22
подшаманили и на базар.
Цитата: Nafis от 26.06.2018 18:01:57
Ну и теперь расскажите что вы с ними сделали и как безопасно утилизировали???
Ну и теперь расскажите что вы с ними сделали и как безопасно утилизировали???
подшаманили и на базар.
А Москвич-400 подкрасили и продали как раритет )