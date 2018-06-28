Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Проститутки хотят платить налоги и приносить пользу государству
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 28 Июня 2018 в 11:51:05
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Temka 28.06.2018 в 12:19:37   # 683128
поощрить | покарать
  NBE 28.06.2018 в 13:49:25   # 683144
Это то же самое, что и однополая любовь, узаконивать не надо. Пусть всем лучше долю платят, пусть их убивают и режут, поменьше девушек пойдет по этому пути.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь