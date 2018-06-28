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Проститутки хотят платить налоги и приносить пользу государству
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danilov 28 Июня 2018 в 11:51:05
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Temka
28.06.2018 в 12:19:37
# 683128
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NBE
28.06.2018 в 13:49:25
# 683144
Это то же самое, что и однополая любовь, узаконивать не надо. Пусть всем лучше долю платят, пусть их убивают и режут, поменьше девушек пойдет по этому пути.
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