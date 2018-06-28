Как Leroy Merlin собирается завоевать казахстанский рынок строительного ретейла

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едридмадрид 28 Июня 2018 в 17:02:59
Leroy Merlin – французская компания с 95-летней историей, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. У нее 325 магазинов в таких странах, как Греция, Бразилия, Франция, Италия, Польша, Португалия, Испания, Россия, Китай, Турция, Румыния и Украина. Всего в компании работают более 88 500 сотрудников. В 2017 оборот Leroy Merlin составил €18,2 млрд.
Forbs побеседовал с Марком Луше, генеральным директором «Leroy Merlin Казахстан», принявшим участие в казахстанском опросе CEO Survey 2018, чтобы побольше узнать о планах компании здесь. Его сотрудничество с Leroy Merlin продолжается уже более 10 лет. В 2006 Марк приехал в Россию создавать для местной компании «Стройдепо» новый концепт DIY – наподобие британского ретейлера Kingfisher Group. После двухлетнего сотрудничества со «Стройдепо», в 2008, он подал заявку на открывшуюся вакансию в «Leroy Merlin Россия». По истечении шестимесячной стажировки в центральном офисе в Москве Марк взялся за проект в Омске в качестве директора. В 2012 его назначили региональным директором, а в октябре 2016 – заместителем генерального директора по России. В 2017, параллельно с этой должностью, он стал гендиректором «Leroy Merlin Казахстан».
F: Какие возможности для бизнеса вы видите в Казахстане? Почему решили зайти сюда?
– Бизнес Leroy Merlin на российском рынке, куда мы пришли в 2004, достаточно успешен. Сейчас в России у нас 75 гипермаркетов в 25 регионах, в планах увеличить их количество до 130–150. Казахстан находится близко от России не только территориально – они близки по культуре, поэтому мы задумались о том, чтобы попробовать зайти сюда, но прежде провели трёхлетнее исследование. Потенциал у страны с 18-миллионным населением определённо есть, поэтому мы решили начать действовать. Для первого проекта выбрали самый экономически активный город – Алматы. Полгода назад мы открыли Leroy Merlin Studio в молле «Апорт», и уже видим достаточно положительные результаты. Страницы социальных сетей компании здесь очень популярны, поэтому убеждён, что запуск полноценного гипермаркета будет иметь большой успех.
F: Как после проведённого исследования вы оцениваете общее состояние рынка DIY в Казахстане?
– Рынок DIY у вас достаточно простой. Мы считаем, что есть два довольно больших игрока – «12 месяцев» и «Комфорт» и, конечно, много базаров. Но мы хотим показать потребителям, что у нас дешевле, качество лучше и удобнее совершать покупки.
F: Когда планируется открытие первого магазина? Будет ли он отличаться от аналогов в других странах?
– Строительство магазина началось в сентябре 2017, а открытие планируется летом 2018. Стандарты в разных странах практически одинаковые. Общая площадь – более 17 000 кв. м, куда входят торговый зал площадью 10 000 кв. м, техническая зона – 3000 кв. м. В гипермаркете будет представлено около 35 000 наименований товаров, распределённых по 15 отделам. Основные направления – декор, сад, ремонт и строительство.
Что касается ассортимента, то мы провели маркетинговое исследование, посетив и опросив 500 семей, чтобы определить потребности и ожидания покупателей и просто иметь представление о том, как живёт казахстанец. После этого создали Leroy Merlin Studio и в течение трёх месяцев наблюдали за спросом. Например, мы решили выделить больше места для ковров, обоев, кухонь и аксессуаров для ванной.
F: Что касается поставщиков, будут ли представлены товары местных производителей или только импортные?
– Около 90% товаров будут импортными, соответственно, локальная продукция составит около 10–12%. Как оказалось, не так просто найти местных поставщиков, но в любом случае мы хотим развивать эту часть ассортимента. Сейчас идет процесс подписания договоров. Пока у нас большая часть импорта из России и Китая.
F: Были какие-либо сложности для начала бизнеса в Казахстане?
– Не могу сказать, что были трудности, более того, мы уже планируем открытие других магазинов. У нас наработанная схема, и процесс везде одинаковый – где-то немного медленнее, где-то чуть быстрее, главное, чтобы он не останавливался. Единственное, нам нужно будет увеличить импорт многих товаров, которые мы не можем обеспечить за счёт местных поставщиков. С этой целью компания арендовала складское помещение площадью 6885 кв. м на территории индустриально-логистического центра Damu Logistics.
F: Расскажите об инвестициях, каков приблизительный срок окупаемости проекта?
– Стандартно компания выделяет на каждый новый проект около $30 млн. Чем раньше будет окупаемость, тем лучше.
F: Какова будет численность сотрудников в Казахстане?
– Первый магазин мы открываем с количеством работников 350 человек. Из них 17 – совет директоров, 40 менеджеров, остальные – продавцы, кассиры и административный персонал. При этом 90% местных сотрудников прошли обучение в магазине в Новосибирске. Мы хотим быть уверены, что каждый из них понимает концепцию Leroy Merlin и удовлетворяет ожиданиям компании, в частности, в работе с клиентами.
F: Согласно открытой информации, более 15% компании принадлежит сотрудникам по всему миру. Не могли бы вы более подробно рассказать о данной концепции?
– Это политика Leroy Merlin – предоставлять возможность каждому работнику стать акционером. Правило существует давно и создано для того, чтобы увеличить уровень ответственности членов команды. Мы убеждены: когда сотрудник является акционером, он больше всего вовлечён в процесс, вкладывается в магазин как в свой. Для этого человек должен проработать в Leroy Merlin как минимум шесть месяцев. Дальше в компании есть уровень, когда работник дорастает до премии от прибыли, тогда он может решить, хочет ли забрать эти деньги или вложить в акционирование. Разумеется, стоимость акций постоянно колеблется в зависимости от финансовых результатов компании. Однако Leroy Merlin никогда не выйдет на биржу, поскольку основная цель главных владельцев – сохранить семейный бизнес.
F: Какие у компании планы по развитию бизнеса в Казахстане и на какую долю рынка DIY вы претендуете?
– На всех рынках, где представлена Leroy Merlin, она занимает около 30%. На такую же долю мы претендуем здесь. В 2019 планируем открытие второго магазина в Алматы, к 2020 – в Астане и Шымкенте, затем в Караганде и Павлодаре. Дальше хотим открывать как минимум по одному магазину ежегодно и в следующие 15 лет довести их количество до 25.
С открытием нашего первого гипермаркета в Алматы заработает и интернет-магазин. Они есть во всех странах, где представлен Leroy Merlin, и оказывают сервисные услуги доставки и установки.
https://forbes.kz/finances/markets/frantsuzskoe_vtorjenie_1530091469/
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