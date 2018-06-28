Модернизация НПЗ Казахстана: конец «бензинового голода»?

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едридмадрид 28 Июня 2018 в 17:24:47
Однако для российских производителей, в прошлом году поставивших в страну нефтепродуктов на более чем $1 млрд, такое развитие событий означает возможное сокращение крупного рынка сбыта.
Три нефтеперерабатывающих завода Казахстана – Атырауский, Павлодарский и Шымкентский – не могут обеспечить растущую потребность страны в бензине и других светлых нефтепродуктах. Астана модернизирует существующие НПЗ и хочет построить еще один новый завод, что могло бы в перспективе обеспечить нефтепродуктовую самодостаточность Казахстана. Однако для российских производителей, в прошлом году поставивших в страну нефтепродуктов на более чем $1 млрд, такое развитие событий означает возможное сокращение крупного рынка сбыта.
По мере роста нефтедобычи в Казахстане неизбежно рассмотрение перспектив нефтепереработки – уязвимого места казахстанской энергетики. Традиционно Астана не покрывала всех потребностей в нефтепродуктах, и определенную часть ей приходилось импортировать из России (в последние годы этот показатель колебался вокруг 15%). Хотя модернизация трех действующих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны на несколько лет приблизит ее к самообеспечиваемости, растущий по всем секторам спрос будет и впредь указывать на необходимость дополнительных мер для преодоления импортозависимости.
Нефтепереработка Казахстана во многом страдает от того, что страна на протяжении слишком длительного времени пользовалась плодами советского наследия – как и в России, развитость нефтеперерабатывающей отрасли оставляет желать лучшего. Если в РФ, благодаря объемным инвестициям в 2010-х гг. (хотя модернизация НПЗ все еще неудовлетворительна) глубина нефтепереработки достигла 81,5%, то в Казахстане она по-прежнему на уровне 70%. Это, однако, изменится к лучшему на протяжении 2018 г., по мере того, как будут усовершенствованы НПЗ в Павлодаре, Атырау и Шымкенте. Тогда, возможно, проблему «бензинового голода», регулярно возникающую ввиду недостаточности собственной выработки, жители Казахстана забудут навсегда.
Модернизация НПЗ Казахстана обусловлена сильным креном в сторону производства тяжелых нефтепродуктов – только на мазут, большую часть которого направляют ввиду избыточности на экспорт, приходится треть общего объема выработанных нефтепродуктов.
В то же время наблюдается хроническая нехватка легких фракций, таких как бензин или керосин, и северная часть Казахстана снабжается продуктами с Омского НПЗ «Газпром нефти».
Наибольший масштаб модернизации наблюдается на Атырауском НПЗ, построенном в далеком 1945 г. на базе оборудования, поставляемого Советскому Союзу из США по ленд-лизу, – с финансовой помощью казахстанских и японских инвесторов и использованием японско-китайских технологий для строительства комплекса по глубокой переработке нефти. Глубина нефтепереработки на нем будет доведена с текущих 63% до 78%. Примечательно, что при этом для Атырауского НПЗ индекс Нельсона, используемый в энергетике для оценки уровня вторичной мощности переработки, вырастет с 4 до 11.
Наименее амбициозные преобразования имеют место на Павлодарском НПЗ, самом современном крупном нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане, где упор делается скорее на повышение качества продукции (например, строительство установки изомеризации для соответствия качественным стандартам К4/ЕВРО-4), а не расширение мощностей переработки. Таким образом, к концу 2018 г. мощности переработки Павлодарского, Атырауского и Шымкентского НПЗ достигнут 5 млн, 5,5 млн и 6 млн т соответственно, в то время как глубина нефтепереработки на них возрастет до 82%, 78,5% и 78%.
На деле модернизация казахстанских НПЗ приведет к росту производства дефицитного бензина и дизельного топлива. Если в 2017 г. производство бензина в Казахстане составляло 3,072 млн т (включая и авиационное топливо), то уже к началу следующего десятилетия выработка превысит 4 млн т в год. Аналогичным образом производство дизельного топлива, находящееся на уровне 4,4 млн т, вырастет до 6 млн т в течение 2-3 лет после завершения процесса модернизации НПЗ. Это, безусловно, снизит риски дефицита топлива (последний серьезный случай был в сентябре-октябре 2017 г.), однако лишь в среднесрочной перспективе.
Так как регулярно возникающий дефицит топлива несет в себе существенные политические риски, Астана в первую очередь заинтересована в скорейшем достижении нефтепродуктовой самодостаточности, вопросы возможного экспорта имеют второстепенный характер.
При этом ряд стран Центральной Азии также испытывает недостаток в светлых нефтепродуктах (наглядный пример – Кыргызстан), и они могли бы стать привлекательным рынком сбыта для казахстанских компаний. Именно для воспрепятствования экспорту светлых нефтепродуктов власти Казахстана ввели на них запретительно высокие экспортные пошлины.
Власти Казахстана осознают, что модернизация НПЗ может быть лишь временным решением – долгосрочной заявкой должно стать строительство еще одного, четвертого нефтеперерабатывающего завода. Предпосылки для этого, безусловно, имеются – на фоне четырехкратного роста количества автомобилей в стране за последние 15 лет потребление нефтепродуктов возросло почти в 2,5 раза. Рост будет продолжаться и впредь, спрос на бензин и дизельное топливо будет в среднем увеличиваться на 2% в год. Исходя из этого, под эгидой министерства энергетики Казахстана организована специальная группа для изучения целесообразности строительства четвертого НПЗ в Казахстане.
По предварительным планам, четвертый НПЗ может быть построен в сотрудничестве с акционерами месторождения Карачаганак – Royal Dutch Shell, ENI, Chevron и «ЛУКОЙЛ». До какой степени инициатива Астаны будет поддержана акционерами (компании KPO), неясно, так как прежние сложности наложили свой отпечаток на их отношения. Власти Казахстана инициировали судебный арбитраж в отношении акционеров Карачаганака, ссылаясь на предоставление недействительной информации об их доходах и требуя $1,5 млрд в качестве компенсации. Предполагается, что строительство четвертого казахстанского НПЗ может включать в себя урегулирование спора и снятие всех претензий в отношении KPO со стороны властей. Имеется ли необходимое для этого доверие, пока непонятно.
В любом случае, с точки зрения Астаны, к строительству четвертого НПЗ следует приступить уже в следующем, 2019 году. Максимально скорое начало строительства оправданно, так как, по данным министерства энергетики Казахстана, уже к 2021-2023 гг. образуется дефицит бензина в стране, а дизельного топлива – еще раньше, между 2018-2023 гг.
Для российских производителей стремление Казахстана обеспечивать себя в полной мере нефтепродуктами – сокращение крупного рынка сбыта.
http://eurasia.expert/modernizatsiya-npz-kazakhstana/
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Цитата: Zoggyla от 28.06.2018 18:30:47
Че-то я уже такое слышал, не помню в каком году.
Че-то я уже такое слышал, не помню в каком году.
В каждом году