Страна без Экономики и Совести!

Цитата: SVOY от

Да эта Америка скоро загнётся. Доллару фсё. Вы их госдолг видели? Всё вроде, или что-то забыл? Да эта Америка скоро загнётся. Доллару фсё. Вы их госдолг видели? Всё вроде, или что-то забыл?

Так они сколько хотят столько и напечатают.А мы будем свой долг отдавать . Землями и золотом и всеми запасами в недрах.