Страна без Экономики и Совести!

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Гость 03 Июля 2018 в 13:38:36
Курс Доллара США в Казахстане за июль 2018 341,62
Архив Динамика цены нефти Brent за Июль 2017
03.07.2017 47.910000
курс Доллара США в Казахстане за июль 2017
03.07.2017 320,00
P.S. Во всем виноваты отпускники! ))
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 03.07.2018 в 14:18:42 # 683839
Если чуть чуть поменять точку зрения, то получается государство дает уникальный шанс для населения по хорошей цене выкупить у населения доллары.
MишаМашкевич 03.07.2018 в 14:19:53 # 683840
И чем дальше,тем более отчётливо видно.
За период залатания дыр в бюджете,были взяты кредиты, потрачены на непонятно что, теперь чтобы закрыть все это надо продержать курс(шоб хотя бы перекрывать текущие расходы). В итоге баланс все равно не закроешь,но остаётся только это, играть на цифрах за счёт собственного рынка. Я так думаю
В чем прикол?
Цитата: SVOY от 03.07.2018 15:30:09
Да эта Америка скоро загнётся. Доллару фсё. Вы их госдолг видели? Всё вроде, или что-то забыл?
Да эта Америка скоро загнётся. Доллару фсё. Вы их госдолг видели? Всё вроде, или что-то забыл?
Так они сколько хотят столько и напечатают.
А мы будем свой долг отдавать . Землями и золотом и всеми запасами в недрах.
Цитата: Даун от 03.07.2018 15:45:51
Какой народ такая и власть, мы заслуживаем такуя власть
Какой народ такая и власть, мы заслуживаем такуя власть
Прям какой-то марш лозунг цитата
Цитата: Маке0912 от 03.07.2018 16:00:38
Так они сколько хотят столько и напечатают.
А мы будем свой долг отдавать . Землями и золотом и всеми запасами в недрах.
Цитата: SVOY от 03.07.2018 15:30:09
Да эта Америка скоро загнётся. Доллару фсё. Вы их госдолг видели? Всё вроде, или что-то забыл?
Да эта Америка скоро загнётся. Доллару фсё. Вы их госдолг видели? Всё вроде, или что-то забыл?
Так они сколько хотят столько и напечатают.
А мы будем свой долг отдавать . Землями и золотом и всеми запасами в недрах.
Он этого не понимает, время лучший учитель, станет старше - поймёт.
Цитата: Даун от 03.07.2018 15:45:51
Какой народ такая и власть, мы заслуживаем такуя власть
Какой народ такая и власть, мы заслуживаем такуя власть
Правильно. Президент же сказал как то, что народ у нас ушлый...а что остаётся власти? Быть еще ушлее..
Blackadder 03.07.2018 в 22:44:30 # 683952
На самом деле, и я об этом писал, и курс доллара и девальвации, закладываются планово на каждый год.