Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Страна без Экономики и Совести!
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 03 Июля 2018 в 13:38:36
Стоимость нефти Brent сейчас на бирже на 03 июля 2018 77.910000
Курс Доллара США в Казахстане за июль 2018 341,62
Архив Динамика цены нефти Brent за Июль 2017
03.07.2017 47.910000
курс Доллара США в Казахстане за июль 2017
03.07.2017 320,00

P.S. Во всем виноваты отпускники! ))
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 03.07.2018 в 14:18:42   # 683839
Может дедолоризация
Если чуть чуть поменять точку зрения, то получается государство дает уникальный шанс для населения по хорошей цене выкупить у населения доллары.
поощрить | покарать
  MишаМашкевич 03.07.2018 в 14:19:53   # 683840
Экономика у нас.....как непонятно слово подобрать та,шоб максимально мягко доума не доведённая.
И чем дальше,тем более отчётливо видно.
За период залатания дыр в бюджете,были взяты кредиты, потрачены на непонятно что, теперь чтобы закрыть все это надо продержать курс(шоб хотя бы перекрывать текущие расходы). В итоге баланс все равно не закроешь,но остаётся только это, играть на цифрах за счёт собственного рынка. Я так думаю
поощрить (1) | покарать
  СССР 03.07.2018 в 14:49:36   # 683845
Знаете, это как больного лечить наркотиками там всякими, боль проходит, но болезнь остаётся.
поощрить | покарать
  NeoMax 03.07.2018 в 14:51:45   # 683847
Налог государства на жителей
поощрить | покарать
  Joykin 03.07.2018 в 15:01:14   # 683849
В нацбанке сказали что все под контролем, все хорошо, вы держитесь...
поощрить | покарать
  КЕДЫ 03.07.2018 в 15:14:42   # 683850
Блин я с жестокого похмелья не пойму никак(((.
В чем прикол?
поощрить | покарать
  Fotinij 03.07.2018 в 15:26:58   # 683854
Какая всё таки у нас бессовестная верхушка. Можно же красиво обманывать!
поощрить (2) | покарать
  SVOY 03.07.2018 в 15:30:09   # 683855
Да эта Америка скоро загнётся. Доллару фсё. Вы их госдолг видели? Всё вроде, или что-то забыл?
поощрить | покарать
  Даун 03.07.2018 в 15:45:51   # 683861
Какой народ такая и власть, мы заслуживаем такуя власть
поощрить (2) | покарать
  Маке0912 03.07.2018 в 16:00:38   # 683865
Цитата: SVOY от 03.07.2018 15:30:09
Да эта Америка скоро загнётся. Доллару фсё. Вы их госдолг видели? Всё вроде, или что-то забыл?

Так они сколько хотят столько и напечатают.
А мы будем свой долг отдавать . Землями и золотом и всеми запасами в недрах.
поощрить (2) | покарать
  Profi 03.07.2018 в 17:07:03   # 683887
Цитата: Даун от 03.07.2018 15:45:51
Какой народ такая и власть, мы заслуживаем такуя власть


Прям какой-то марш лозунг цитата
поощрить | покарать
  Пермяк 03.07.2018 в 17:54:44   # 683895
Цитата: Маке0912 от 03.07.2018 16:00:38
Цитата: SVOY от 03.07.2018 15:30:09
Да эта Америка скоро загнётся. Доллару фсё. Вы их госдолг видели? Всё вроде, или что-то забыл?

Так они сколько хотят столько и напечатают.
А мы будем свой долг отдавать . Землями и золотом и всеми запасами в недрах.

Он этого не понимает, время лучший учитель, станет старше - поймёт.
поощрить | покарать
  Денис222 03.07.2018 в 18:53:47   # 683907
Цитата: Даун от 03.07.2018 15:45:51
Какой народ такая и власть, мы заслуживаем такуя власть


Правильно. Президент же сказал как то, что народ у нас ушлый...а что остаётся власти? Быть еще ушлее..
поощрить | покарать
  jumanjiqz 03.07.2018 в 21:04:47   # 683937
Таааак, что тут говорят наши эксперты и аналитики!?
поощрить | покарать
  DITRX 03.07.2018 в 21:50:40   # 683946
Если разобраться то конечно нефть поднялась и тенге должен окрепнуть это одна сторона медали. Но есть другая сторона медали к примеру если доллар станет 150тг то и рубль станет 2.5тенге.А вам господа форумчани прекрасно известно что это значит. Большой отток денег из государства. Вы все помнят когда рубль был 2 тенге как все двинулись в Россию скупать все что только можно лиж бы избавиться от тенге.
поощрить | покарать
  Blackadder 03.07.2018 в 22:44:30   # 683952
Доллар растет потому что случился неурожай бананов в Гондурасе.

На самом деле, и я об этом писал, и курс доллара и девальвации, закладываются планово на каждый год.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь