Китайская CEFC не смогла купить у КМГ 51% акций KazMunaiGas International

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danilov 04 Июля 2018 в 12:09:26
Сделка по продаже 51% акций дочерней организации "КазМунайГаз" KazMunaiGas International (KMGI) китайской China CEFC Energy Company Limited не состоялась. Об этом сообщается на сайте Бухарестской фондовой биржи.
"KMG International Group (KMGI) информирует, что сделка по приобретению 51% доли участия в KMG International N.V. компанией China Energy Company Limited не будет завершена", – говорится в документе за подписью вице-президента по корпоративному развитию KMG International Group Алексея Головина.
Сообщается также, что окончательное решение о том, состоится ли сделка, должно было быть принято до 30 июня 2018 года.
"Стороны не будут продлевать этот срок. Это решение не окажет влияния на деятельность KMG International NV и её дочерних компаний, которая будет продолжать пользоваться поддержкой со стороны материнской компании – национальной компании "КазМунайГаз", – уточняется в сообщении.
О планах китайской энергетической компании CEFC приобрести контрольный пакет акций KMG International стало известно в декабре 2015 года сообщила The Economic Times. В апреле 2017 года председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Сауат Мынбаев сообщил, что сделка должна состояться уже в ближайшие месяцы.
О причинах отмены сделки не сообщается. Тем временем, по данным "Коммерсант", CEFC сейчас испытывает финансовые трудности.
KMG International (до покупки КМГ – холдинг Rompetrol) приобретена казахстанской национальной компанией "КазМунайГаз" в 2007 году. В состав KMG International входят два нефтеперерабатывающих завода в Румынии и сеть АЗС в странах Евросоюза.
https://informburo.kz/novosti/kitayskaya-cefc-ne-smogla-kupit-u-kmg-51-akciy-kazmunaigas-international.html
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Дядя Нурик 04.07.2018 в 13:46:32 # 684031