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Экономика
Сулейменов: Мы не зависим от курса валюты
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danilov 04 Июля 2018 в 17:06:38
В Казахстане дедолларизация произошла достаточно успешно.



Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов поделился своим мнением относительно зависимости курса тенге от курса доллара, сообщает МИА «Казинформ».

«Как вы видите, у нас дедолларизация произошла достаточно успешно», - сказал Т. Сулейменов в кулуарах Правительства.

По его словам, причиной стало повышение доли собственного производства.

«Мы нарастили, во-первых, свое собственное производство, особенно по продовольственным товарам, поэтому не зависим от курса валюты», - отметил министр.

Он подчеркнул, что казахстанцам удалось добиться главного - избавиться от мыслей от долларовой зависимости.

«Самое главное, наверное, во многом дедолларизация произошла в головах и бизнесменов, которые меряют в тенге, и нас с вами, которые тоже по крайней мере все крупные вещи измеряем в тенге, будь то автомобили, квартиры и так далее», - заявил глава ведомства.

https://www.inform.kz/ru/v-nashih-golovah-proizoshla-dedollarizaciya-minnacekonomiki-rk_a3307843
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 04.07.2018 в 17:14:37   # 684092
хорошая шутка, господин министр, жгите дальше
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  Pancho S 04.07.2018 в 17:26:21   # 684098
Как же противно смотреть на эти ухмыляющиеся рожи.
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  GoodZone 04.07.2018 в 17:26:24   # 684099
Очередной Патамушта-Патамушта? Сам сказал, сам поржал...
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  svek 04.07.2018 в 17:28:52   # 684100
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  MишаМашкевич 04.07.2018 в 17:50:38   # 684103
Не,ну как не верить этой детской улыбке?

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  Денис222 04.07.2018 в 18:11:31   # 684110
Как-то кто-то на титусе обозвал его монобровный даун...так и есть ска
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  NeoMax 04.07.2018 в 18:11:35   # 684111
Наш пациент не пробегал?(Психбольница)
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  Fotinij 04.07.2018 в 18:39:45   # 684118
Они какие-то курсы по дуракавалянию заканчивают , что ли? Что за министры у нас заседают? Откуда их выдрали таких "умников"?!
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  Беня Ладен 04.07.2018 в 19:19:14   # 684123
Деденьганизацию населения осталось привести
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  KapitanNemo 04.07.2018 в 19:22:27   # 684125
У них фишка походу новая
Дедолоризация - это когда у населения не осталось долларов.
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  Zoggyla 04.07.2018 в 19:45:55   # 684131
Итак, все же что он сказал - Quote:
Мы не зависим от курса валюты
? Ну это и к бабке ходить не нужно, про себя и себе подобным правильно подметил.
А вот Quote:
относительно зависимости курса тенге от курса доллара
- кто сказал? Это же просто чушь курса про курс.
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  Profi 04.07.2018 в 20:15:30   # 684141
видно что доволен, что успел в свое время перевести средства уже по курсу 150
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  ss720 04.07.2018 в 20:58:58   # 684142
Видимо он в другой стране живет
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  bIP6bIC 04.07.2018 в 22:24:32   # 684152
Цитата: ss720 от 04.07.2018 20:58:58
Видимо он в другой стране живет

Он то в Хабаре живет. А вот где живем мы с вами, это вопрос.
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  Все мы гости 04.07.2018 в 22:45:57   # 684156
Какая отвратительная РОЖА.
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  Joykin 05.07.2018 в 00:51:23   # 684178
Можно поподробнее про собственное производство!?!?! Чего мы там наристили и где?
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  baglankz 05.07.2018 в 00:57:42   # 684179
у нас 85% импорта, о чем этот далбаеб говорит?!
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