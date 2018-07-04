Сулейменов: Мы не зависим от курса валюты

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danilov 04 Июля 2018 в 17:06:38
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов поделился своим мнением относительно зависимости курса тенге от курса доллара, сообщает МИА «Казинформ».
«Как вы видите, у нас дедолларизация произошла достаточно успешно», - сказал Т. Сулейменов в кулуарах Правительства.
По его словам, причиной стало повышение доли собственного производства.
«Мы нарастили, во-первых, свое собственное производство, особенно по продовольственным товарам, поэтому не зависим от курса валюты», - отметил министр.
Он подчеркнул, что казахстанцам удалось добиться главного - избавиться от мыслей от долларовой зависимости.
«Самое главное, наверное, во многом дедолларизация произошла в головах и бизнесменов, которые меряют в тенге, и нас с вами, которые тоже по крайней мере все крупные вещи измеряем в тенге, будь то автомобили, квартиры и так далее», - заявил глава ведомства.
https://www.inform.kz/ru/v-nashih-golovah-proizoshla-dedollarizaciya-minnacekonomiki-rk_a3307843
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 04.07.2018 в 17:50:38 # 684103
Беня Ладен 04.07.2018 в 19:19:14 # 684123
KapitanNemo 04.07.2018 в 19:22:27 # 684125
Дедолоризация - это когда у населения не осталось долларов.
Мы не зависим от курса валюты? Ну это и к бабке ходить не нужно, про себя и себе подобным правильно подметил.
А вот Quote:
относительно зависимости курса тенге от курса доллара- кто сказал? Это же просто чушь курса про курс.
Цитата: ss720 от 04.07.2018 20:58:58
Видимо он в другой стране живет
Видимо он в другой стране живет
Он то в Хабаре живет. А вот где живем мы с вами, это вопрос.
Все мы гости 04.07.2018 в 22:45:57 # 684156