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Экономика
Стала известна средняя зарплата астанчанина
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danilov 05 Июля 2018 в 13:02:20
АСТАНА, 4 июл — Sputnik. Заработная плата жителей Астаны за последние два десятилетия увеличилась более чем в 17 раз, заявил глава департамента статистики Астаны Кундызбек Абдрасилов.

По его информации, если в 1998 году среднемесячная номинальная зарплата одного работника составляла 12 тысяч 886 тенге, то в 2017 году — 227 тысяч 003 тенге.
За 20 лет население столицы выросло на более чем 730 тысяч человек: в начале 1998 года здесь жили 300 тысяч 500 человек, в начале текущего года — 1 миллион 30 тысяч 577 человек.

"Как вы знаете, Астана состоит из четырех районов — Алматинского, Сарыаркинского, Есильского и созданного в этом году района Байконур. Самым густонаселенным считается Алматинский район, в котором проживает 44% населения", — сказал Абдрасилов на пресс-конференции.

Следом идут Сарыаркинский район (37,3%), Есильский район (18,7%). Расчеты по району Байконур еще велись.
Более 805 тысяч человек или 78,2% населения Астаны составляют казахи, русские — 18,4% (более 138 тысяч), украинцы — 1,4% (более 14 тысяч), татары — 1,1% (более 1 тысячи), узбеки — 1%, немцы — 0,9%.

Средний возраст жителей Астаны в этом году составил 29,6 года.

https://ru.sputniknews.kz/society/20180704/6290220/astana-nacii-sostav-zarplata.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 05.07.2018 в 13:12:39   # 684242
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  NBE 05.07.2018 в 13:26:17   # 684244
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  КЕДЫ 05.07.2018 в 14:56:54   # 684263
Как правильно говорить Астанчанин или Астанаец?
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  Joykin 05.07.2018 в 15:16:21   # 684267
Столинчанен!
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  KapitanNemo 05.07.2018 в 16:18:38   # 684273
Цитата: КЕДЫ от 05.07.2018 14:56:54
Как правильно говорить Астанчанин или Астанаец?

По-моему был вариант между Астанчанин и Астанинец.

Астанаец никогда не было кажется
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  КЕДЫ 05.07.2018 в 16:25:19   # 684277
Так как правильно будет?🤔
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  Шмель 05.07.2018 в 16:30:52   # 684278
Нанаец
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  гримм 05.07.2018 в 18:18:42   # 684300
А ЗНАЕТЕ КАК СЧИТАЮТ ДАННЫЕ ЦЫФРЫ, ПРИВЕДУ ПРИМЕР
ДОПУСТИМ В КОМПАНИИ РАБОТАЮТ 100ЧЕЛОВЕК ИЗ НИХ 80ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЮТ ПО 50,000ТГ 15ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЮТ ПО 200,000ТГ 3ЧЕЛОВЕКА ПОЛУЧАЮТ ПО 500,000ТГ, 1ЧЕЛОВЕК 1МЛН И ЕЩЁ ОДИН 3МЛН, И ПОЛУЧАЕТСЯ 80х50,000+15х200,000+3х500,000+1,000,000+3,000,000= 12,5млн/100
и получается 125,000тг средняя ЗП... такие у нас статисты!!!!
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