Стала известна средняя зарплата астанчанина

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danilov 05 Июля 2018 в 13:02:20
По его информации, если в 1998 году среднемесячная номинальная зарплата одного работника составляла 12 тысяч 886 тенге, то в 2017 году — 227 тысяч 003 тенге.
За 20 лет население столицы выросло на более чем 730 тысяч человек: в начале 1998 года здесь жили 300 тысяч 500 человек, в начале текущего года — 1 миллион 30 тысяч 577 человек.
"Как вы знаете, Астана состоит из четырех районов — Алматинского, Сарыаркинского, Есильского и созданного в этом году района Байконур. Самым густонаселенным считается Алматинский район, в котором проживает 44% населения", — сказал Абдрасилов на пресс-конференции.
Следом идут Сарыаркинский район (37,3%), Есильский район (18,7%). Расчеты по району Байконур еще велись.
Более 805 тысяч человек или 78,2% населения Астаны составляют казахи, русские — 18,4% (более 138 тысяч), украинцы — 1,4% (более 14 тысяч), татары — 1,1% (более 1 тысячи), узбеки — 1%, немцы — 0,9%.
Средний возраст жителей Астаны в этом году составил 29,6 года.
https://ru.sputniknews.kz/society/20180704/6290220/astana-nacii-sostav-zarplata.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 05.07.2018 в 16:18:38 # 684273
Цитата: КЕДЫ от 05.07.2018 14:56:54
Как правильно говорить Астанчанин или Астанаец?
Как правильно говорить Астанчанин или Астанаец?
По-моему был вариант между Астанчанин и Астанинец.
Астанаец никогда не было кажется
ДОПУСТИМ В КОМПАНИИ РАБОТАЮТ 100ЧЕЛОВЕК ИЗ НИХ 80ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЮТ ПО 50,000ТГ 15ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЮТ ПО 200,000ТГ 3ЧЕЛОВЕКА ПОЛУЧАЮТ ПО 500,000ТГ, 1ЧЕЛОВЕК 1МЛН И ЕЩЁ ОДИН 3МЛН, И ПОЛУЧАЕТСЯ 80х50,000+15х200,000+3х500,000+1,000,000+3,000,000= 12,5млн/100
и получается 125,000тг средняя ЗП... такие у нас статисты!!!!