Bloomberg: недофинансирование геологоразведки может привести к удорожанию нефти до $150

это как в футболефарт заканчивается, когд анет игры - так долго фартить не можетк примеру ( даже когда Греция стала чепмионом Европы) тогда у них и то с их автобусом ( термин такой про игру в тупо защите всей командой )была игра ,ну а тут как говрится СПАСИБО и ДОСВИДАНЬЕи ждемс полуфиналов и финала ( от команд которые умеют играть в красивый футбол))