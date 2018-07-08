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Экономика
Bloomberg: недофинансирование геологоразведки может привести к удорожанию нефти до $150
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danilov 08 Июля 2018 в 10:44:01
НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Снижение инвестиций в геологоразведку может привести к резкому скачку цен на нефть, возможно до $150 за баррель. Каксообщилов пятницу информационное агентство Bloobmerg, на такую возможность указали эксперты компании Sanford C.Bernstein & Co.

Из-за избытка предложения нефти на мировом рынке в последние годы возникло "хроническое недофинансирование" нефтедобывающей промышленности и расходы на геологоразведочные работы упали до самого низкого уровня за последние годы, отмечается в их докладе. В результате объем доказанных запасов у большинства крупных нефтяных компаний за исключением Exxon и BP сократился в среднем на 30% по сравнению с 2000 годом, что создает условия для резкого роста цен.
"Инвесторы, которые добивались от управляющих нефтяных компаний сокращения капиталовложений и повышения дивидендов, возможно, пожалеют о недофинансировании нефтяной промышленности, - подчеркнули эксперты. - Любое сокращение поставок нефти на мировой рынок обернется супервысоким ростом цен, возможно, даже более высоким, чем в 2008 году, когда цена барреля нефти была близка к $150".
Как отметило агентство, в пятницу цена барреля нефти сорта Brent равнялась $76,78. На протяжении 2017 года она выросла почти на 60%.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/5354546
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  едридмадрид 08.07.2018 в 11:16:00   # 684480

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  едридмадрид 08.07.2018 в 11:19:23   # 684481

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  едридмадрид 08.07.2018 в 11:29:48   # 684482

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  едридмадрид 08.07.2018 в 11:31:58   # 684483

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  Ал 08.07.2018 в 11:34:21   # 684484
Цитата: едридмадрид от 08.07.2018 11:16:00

Шизанутый говномет, откуда столько злобной радости?
Неужели считаешь, что тебя это не касается?
Особенно в свете критической планки госдолга Казахстана, в сочетании с проблемами Кашагана. И это без санкций.

P.S. шаровары вытряхни...
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  Zoggyla 08.07.2018 в 11:55:06   # 684487
Ну че, толераст из тапмакса, сколько евриков ты проебал на своих прогнозах в мундиале?
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  Ал 08.07.2018 в 12:09:49   # 684490
Цитата: Zoggyla от 08.07.2018 11:55:06
Чёт не нашел местности с таким названием.
Может, наш толераст все таки сделан из таМПакса?
Ведь в каждой бочке "дырке" специалист...
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  Пермяк 08.07.2018 в 13:32:30   # 684500
Цитата: едридмадрид от 08.07.2018 11:19:23
это как в футболе

фарт заканчивается, когд анет игры - так долго фартить не может

к примеру ( даже когда Греция стала чепмионом Европы) тогда у них и то с их автобусом ( термин такой про игру в тупо защите всей командой )была игра ,

ну а тут как говрится СПАСИБО и ДОСВИДАНЬЕ
и ждемс полуфиналов и финала ( от команд которые умеют играть в красивый футбол))

Скажи это сборным Германии, Аргентины Бразилии, Испании, Португалии,Уругвая.
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  едридмадрид 08.07.2018 в 13:44:54   # 684502
Цитата: Пермяк от 08.07.2018 13:32:30
Цитата: едридмадрид от 08.07.2018 11:19:23
это как в футболе

фарт заканчивается, когд анет игры - так долго фартить не может

к примеру ( даже когда Греция стала чепмионом Европы) тогда у них и то с их автобусом ( термин такой про игру в тупо защите всей командой )была игра ,

ну а тут как говрится СПАСИБО и ДОСВИДАНЬЕ
и ждемс полуфиналов и финала ( от команд которые умеют играть в красивый футбол))

Скажи это сборным Германии, Аргентины Бразилии, Испании, Португалии,Уругвая.




ну ты тупая портянка-ватная , если дал тебе Данилов игрушкой ( сайтом ) рулить-играть ,
так и рули правильно ( будь обьективным ) а не как проститутка -ветренная

из всех перечисленных команд ( кроме Испании )

так вот все вышеперечисленные недопустили до полуфиналов , это те три сборные ( Хорватию не трогаем)

которые представлены дальше это АНГЛИЯ, ФРАНЦИЯ и БЕЛЬГИЯ ( мой фаворит на работе 100 евро на них грузанул и ещё 50 евро что будут в финале )))
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  Пермяк 08.07.2018 в 13:47:08   # 684503
Тампакс топил за сланцевый газ, нефть, грозился что вот-вот, уже совсем скоро и нефть ПОПЯТЬ, а газ так ВАШПЕ НИКОМУ НЕ НУЖОН буит, газпрому крышка.
А теперь вон как у него все печально, нужно в полёте переобуваться и новые дое бушки искать.
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  едридмадрид 08.07.2018 в 13:49:34   # 684504
так что заканчиваем с чемпионатами Мира , начинается серьезная игра Чемпионат Европы

четыре достойные сборные ( которые по игре как мастера прибавляли по ходу турнира ) и главное показывали качественный и красивый футбол

ну а что касаемо России до для команды 70-место в рейтинге ФИФА - это очень даже хорошо для домашнего чемпионата и так выше головы прыгнули ,
СПАСИБО парни и ДО СВИДАНИЕ

ну а дальше нам не попути с командами из НАТО ( все четыре команды полуфиналиста входят в НАТО)

смотрим и ждёмс

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  едридмадрид 08.07.2018 в 13:53:01   # 684505
Цитата: Пермяк от 08.07.2018 13:47:08
Тампакс топил за сланцевый газ, нефть, грозился что вот-вот, уже совсем скоро и нефть ПОПЯТЬ, а газ так ВАШПЕ НИКОМУ НЕ НУЖОН буит, газпрому крышка.
А теперь вон как у него все печально, нужно в полёте переобуваться и новые дое бушки искать.


новость хоть читал ,
причём тут ТРАМПНАШ ( лучше херней не майся пермяк , а пропускай РЕАЛЬНЫЕ мои новости ) хоть ватной помойкой явно вонять не будет - хоть какой то хлорку -дихлофос ( разнообразие) внесу в пророссийскую помойку( как говрил Портфил) сайта
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  Пермяк 08.07.2018 в 13:54:49   # 684506
Цитата: едридмадрид от 08.07.2018 13:44:54
Цитата: Пермяк от 08.07.2018 13:32:30
Цитата: едридмадрид от 08.07.2018 11:19:23


Тампакс ТВОЯ цитата

Quote:
это как в футболе

фарт заканчивается, когд анет игры - так долго фартить не может


ДОЛ БОЁ Б, ещё раз, скажи это сборным Германии, Аргентины, Бразили, Уругвая, Португалии, Испании и др.
Так и скажи, все мол, играть не умеете, а фарт не безграничен, олень с#ка недоделанный.
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  едридмадрид 08.07.2018 в 13:56:14   # 684507
я так погляжу данные ОФ ДАННЫЕ из министерств России тут не канают ,

вата ссука вся на гавно исходится и пытается всё быстро задизлайкнуть ( особенно про пенсию российскую и вочика царя-такие методичке идут для россйиких платных троллей )
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  едридмадрид 08.07.2018 в 14:00:23   # 684509
Цитата: Пермяк от 08.07.2018 13:54:49
Цитата: едридмадрид от 08.07.2018 13:44:54
[quote name=Пермяк link=previd=97962#684500 date=1531035150][quote name=едридмадрид link=previd=97962#684481 date=1531027163]это как в футболе

фарт заканчивается, когд анет игры - так долго фартить не может


ДОЛ БОЁ Б, ещё раз, скажи это сборным Германии, Аргентины, Бразили, Уругвая, Португалии, Испании и др.
Так и скажи, все мол, играть не умеете, а фарт не безграничен, олень с#ка недоделанный.


просто иди нахуй пидар платный
и ещё забери своих друзей пидоров которых тоже адекватные ( те кто отсался на сайте) посылают чуть ли не каждый день

пойду обедать пока тыт тут сраться и дизлайкать на правду( коменты мои) будешь со своими троллями платными

ну а я посмотрю как вы друг друга имеете по " умственному " недоношенному физическому вашему состоянию

так что ФАССС
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  едридмадрид 08.07.2018 в 14:03:45   # 684510
повторюсь и что темы касаемо , то сланцы в штатах разрабатываются и технология дешевеет
а у соседей ( ссука хорошо что совок был и геологоразведка работала ) а то нынешние всё просрали и просирают

" " документ Роснедр России
Финансирование за счет средств федерального бюджета поисковых и оценочных работ, непосредственно ориентированных на воспроизводство минерально-сырьевой базы, будет постепенно сокращаться вплоть до полного прекращения в 2021 году "
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  едридмадрид 08.07.2018 в 14:06:36   # 684511
и ещё раз для тех кто в танке ( повтор) темы касаемо

" чёё ватники ,
всё надеетесь на халяву, халява была уже
но вовчик её просрал ,
а теперь пенсионный возраст поднимает ( пенсий нет в стране , всё спиздили или на бармалеев списали , кстати столько уже выводили войска -а российскую базу до сих пор долбят из всяких игрушек)

ещё НДС подняли и цены понемногу вверх пошли ,
а денег нет , зато за бочку 150 баксов ждут и надеються "

пора уже слово халява забывать , а работать - хотя стакими "работягами" как ту платные тусуетс ятролли - халяву не забудут и будут всё мечтать про 150 баксов за бочку

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  едридмадрид 08.07.2018 в 14:08:43   # 684512
Цитата: Пермяк от 08.07.2018 13:47:08
Тампакс топил за сланцевый газ, нефть, грозился что вот-вот, уже совсем скоро и нефть ПОПЯТЬ, а газ так ВАШПЕ НИКОМУ НЕ НУЖОН буит, газпрому крышка.
А теперь вон как у него все печально, нужно в полёте переобуваться и новые дое бушки искать.


ну а теперь мои любимые данные-цифры

По данным Минприроды, совокупные инвестиции в геологоразведку в России по итогам 2016 года сократятся на 4-5% (примерно до 310 млрд рублей), в 2017 году снижение продолжится и составит еще около 5%.

"Динамика финансирования работ, особенно в нерублевом выражении, существенно снижается", - заявил гендиректор холдинга "Росгеология" (консолидирует государственные геологоразведочные активы ) Роман Панов

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  Пермяк 08.07.2018 в 14:37:36   # 684515

Че, пукан подгорает даже обедать некогда?
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  Ал 08.07.2018 в 15:32:51   # 684520
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  Ал 08.07.2018 в 16:03:22   # 684522
Цитата: едридмадрид от 08.07.2018 14:08:43
Счетоводу Вотрубе Quote:
Внешний долг Казахстана приблизился к опасной отметке https://informburo.kz/novosti/vneshniy-dolg-kazahstana-priblizilsya-k-opasnoy-otmetke.html
Quote:
Как Кашаган потерпел неудачу? https://kapital.kz/economic/28520/kak-kashagan-poterpel-neudachu.html
Зарубежная пресса пишет о провале гигантского нефтяного проекта в Казахстане
Как Кашаган потерпел неудачу?
Когда казахи-рабочие пили чай, их начальник-итальянец потребовал, чтобы они немедленно вернулись к работе, повествует The Wall Street Journal. «Рабочие скрутили начальника и надели ему на голову пластиковый пакет. Он сбежал, собрал вещи и уехал из Казахстана», - пишут журналисты Селина Уильямс, Джеральдин Амьель и Джастин Шек, уточняя, что этот менеджер работал на итальянскую компанию Eni.
Эта стычка продлилась недолго, но это характерный пример бесконечных проблем, которые препятствуют освоению Кашаганского нефтяного месторождения.
...

Quote:
Акорда рискует Кашаганом http://kz.expert/ru/materials/analitika/77_akorda_riskuet_kashaganom
После публикации в прошлом году нашей статьи о проблемах Кашагана мы получили информацию о том, что она была болезненно воспринята в определенных политических кругах (см. Грандиозный «распил» Кашагана). В тот момент нам было не очень понятно, почему, и мы решили, что дело в масштабности характера проблем самого Кашагана – самого крупного месторождения нефти за пределами ОПЕК. Однако дело оказалось не только в этом.
«Когда-то проект восхваляли, называя зарей новой эры сотрудничества между странами, которые богаты нефтью, и западными компаниями», – напоминает издание.
Как выясняется, причины болезненной реакции на нашу статью носили более конкретный характер. Очевидно, что уже тогда у казахстанских властей появились опасения относительно того, удастся ли удержать в государственных руках Кашаган. Сейчас эти опасения стали общеизвестны.
Дело в том, что в составе активов, арестованных окружным судом Амстердама по искам, поданным от имени семьи молдавского бизнесмена Анатола Стати, а также их юридических лиц, оказались акции голландской компании KMG Kashagan B.V. общей стоимостью 5,2 миллиарда долларов. Но стоимость этих акций меркнет на фоне их значения. Речь идет о 17% доли, которой владеет эта компания в консорциуме, разрабатывающем крупнейшее нефтяное месторождение Казахстана — Кашаган. На днях стало известно, что Стати попросил судебных приставов продать этот пакет, если Астана откажется выплатить арбитражное решение в размере 500 млн долларов.
Другими словами, если относительно будущего резервных активов (замороженных средств Национального фонда Казахстана) сомнений у экспертов нет (все предполагают, что они будут в итоге разморожены), то относительно Кашагана такого единства не наблюдается.
...

P.S.
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  Tatosha 08.07.2018 в 18:31:05   # 684532
как долго еще админ этот кошмарище терпеть будет? в какую тему не зайдешь, так будто в говнище наступила. Фу, а еще взрослые мужики
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