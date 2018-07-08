Bloomberg: недофинансирование геологоразведки может привести к удорожанию нефти до $150

Как Кашаган потерпел неудачу? https://kapital.kz/economic/28520/kak-kashagan-poterpel-neudachu.html
Зарубежная пресса пишет о провале гигантского нефтяного проекта в Казахстане
Как Кашаган потерпел неудачу?
Когда казахи-рабочие пили чай, их начальник-итальянец потребовал, чтобы они немедленно вернулись к работе, повествует The Wall Street Journal. «Рабочие скрутили начальника и надели ему на голову пластиковый пакет. Он сбежал, собрал вещи и уехал из Казахстана», - пишут журналисты Селина Уильямс, Джеральдин Амьель и Джастин Шек, уточняя, что этот менеджер работал на итальянскую компанию Eni.
Эта стычка продлилась недолго, но это характерный пример бесконечных проблем, которые препятствуют освоению Кашаганского нефтяного месторождения.
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Акорда рискует Кашаганом http://kz.expert/ru/materials/analitika/77_akorda_riskuet_kashaganom
После публикации в прошлом году нашей статьи о проблемах Кашагана мы получили информацию о том, что она была болезненно воспринята в определенных политических кругах (см. Грандиозный «распил» Кашагана). В тот момент нам было не очень понятно, почему, и мы решили, что дело в масштабности характера проблем самого Кашагана – самого крупного месторождения нефти за пределами ОПЕК. Однако дело оказалось не только в этом.
«Когда-то проект восхваляли, называя зарей новой эры сотрудничества между странами, которые богаты нефтью, и западными компаниями», – напоминает издание.
Как выясняется, причины болезненной реакции на нашу статью носили более конкретный характер. Очевидно, что уже тогда у казахстанских властей появились опасения относительно того, удастся ли удержать в государственных руках Кашаган. Сейчас эти опасения стали общеизвестны.
Дело в том, что в составе активов, арестованных окружным судом Амстердама по искам, поданным от имени семьи молдавского бизнесмена Анатола Стати, а также их юридических лиц, оказались акции голландской компании KMG Kashagan B.V. общей стоимостью 5,2 миллиарда долларов. Но стоимость этих акций меркнет на фоне их значения. Речь идет о 17% доли, которой владеет эта компания в консорциуме, разрабатывающем крупнейшее нефтяное месторождение Казахстана — Кашаган. На днях стало известно, что Стати попросил судебных приставов продать этот пакет, если Астана откажется выплатить арбитражное решение в размере 500 млн долларов.
Другими словами, если относительно будущего резервных активов (замороженных средств Национального фонда Казахстана) сомнений у экспертов нет (все предполагают, что они будут в итоге разморожены), то относительно Кашагана такого единства не наблюдается.
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