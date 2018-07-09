Центробанки готовят удар по финансовой системе

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едридмадрид 09 Июля 2018 в 20:51:12
ФРС, ЕЦБ и Банк Японии, которые являлись основным источником монетарных стимулов для всей финансовой системы, отходят от этих принципов. Поток монетарных стимулов иссякает.
Глава Федрезерва Джером Пауэлл в своем последнем выступлении, состоявшемся на этой неделе, недвусмысленно заявил, что не собирается прекращать ужесточение денежно-кредитной политики, даже несмотря на весь хаос, который уже царит на развивающихся рынках.
Накануне Европейский центральный банк во главе с Марио Драги также подтвердил путь на ужесточение политики: к концу года QE обещают свернуть.
Банк Японии в свою очередь сокращает объемы выкупа активов.
Поскольку все эти три центробанка, по сути, обеспечивали финансовую систему ликвидностью, такой шаг может нанести серьезный удар по рынкам и по экономике многих стран.
Даже Китай, возможно, не сможет устоять перед надвигающейся угрозой. Уже сейчас Народный банк Китая вынужден смягчать политику, чтобы предотвратить замедление инвестиционной активности и корпоративные дефолты, однако здесь есть другая проблема.
На фоне расхождения в политике курс юаня может начать снижаться, а это может спровоцировать отток капитала. Нечто подобное мы уже видели в 2016 г., и тогда ЦБ Китая не оставалось ничего другого, как начать ужесточать политику.
Согласно данным опроса Bank of America управляющие глобальных фондов заявили, что "ястребиная" ошибка политики Федрезерва/ЕЦБ" представляет собой почти такую же угрозу для мировой экономики, как и торговые войны Дональда Трампа.
Итоги опроса лишь подтверждают опасения инвесторов относительно действий ЦБ.
Если ЕЦБ решил сокращать QE, то уже к концу года финансовая система лишится стимулов примерно на $2 трлн. Кроме того, не будем забывать, что Федрезерв проводит нормализацию своего баланса, а это прямое изъятие долларов из финансовой системы.
К концу осени американский регулятор будет изымать по $50 млрд в месяц.
Еще когда Бен Бернанке только запускал программу количественного смягчения, многие эксперты утверждали, что это ошибка: из QE нет выхода.
Бернанке ссылался на свои исследования и был уверен в собственной правоте.
Однако решать проблему выхода из стимулирующих программ беспрецедентного масштаба предстояло не господину Бернанке, а его последователям.
Кстати, глава ЕЦБ Марио Драги - выходец из американских инвестбанков - также не собирается брать на себя ответственность за сворачивание стимулов: совсем скоро срок его пребывания на посту председателя ЕЦБ завершится.
Вся проблема заключается в том, что ЦБ надули небывалый "пузырь" и ужесточение политики не пройдет бесследно. Институт международных финансов утверждает, что мировой долг достиг 318% от ВВП в конце 2017 г., что на 48% выше пика "пузыря", лопнувшего с банкротством Lehman Brothers.
Долг развивающихся рынков вырос со 145% до 210% от ВВП. Именно здесь и зреет проблема. С почти стопроцентной уверенностью можно говорить о том, что валютный кризис в Аргентине и Турции, уже затронувший Бразилию, Южную Африку и Индонезию, распространится на остальную часть развивающихся рынков и вызовет системный кризис, если Федрезерв продолжит следовать своей "точечной диаграмме", предполагающей еще пять раундов повышения ставок к концу 2019 г.
http://oilru.com/news/557210
Комментарии, по рейтингу, по дате
Дядя Нурик 09.07.2018 в 23:41:27 # 684754
Накроется медным тазом походу. Курс уже 345. Скоро подскочит походу до небывалых размеров. Кто там насчет дедолларизации пищал? Министр разбухший