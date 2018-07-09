Предсказавший дефолт 1998 года аналитик предрекает новый обвал рынков

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едридмадрид 09 Июля 2018 в 21:02:40
Акции и валюты развивающихся стран, завершившие прошедший второй квартал максимальным почти за три года снижением, теперь стоят перед угрозой настоящего кризиса, — считает Смит, бывший стратег Deutsche Bank и основатель аналитической компании Ecstrat.
Ключевым фактором является растущий риск "недобросовестного поведения" во второй по величине экономике мира, когда размываются границы между государственным и частным секторами.
Государство при этом выступает неявным гарантом по долгам вроде бы частных компаний и часто вмешивается в происходящее на рынке. В результате риск для частного бизнеса по сути исчезает, так как убытки готово принять на себя государство.
«Искажения и глубинные перекосы в экономике Китая, вызванные этим феноменом, настолько масштабны, что могут спровоцировать кризис, аналогичный тем, что мы видели в 1997 и 2008 годах», — отметил Смит.
Эскалация торговой войны между США и Китаем может оказать дополнительное давление на мировую экономику.
Наиболее пессимистично Смит оценивает перспективы фондового рынка России и Южной Кореи. Обе страны могут пострадать от действий США.
По мнению Смита, инвесторы слишком низко оценивают риски, которые несёт в себе противостояние РФ и Запада, представляющее из себя столкновение политических, экономических и финансовых систем.
Джон-Пол Смит, долгосрочный «медведь» в отношении России, получил широкое признание за свой прогноз кризиса 1998 г. В тот раз он также заявлял, что инвесторы слишком оптимистичны в отношении российских активов, в то время как на горизонте уже был риск серьезного кризиса и девальвации.
Спустя несколько месяцев Россия действительно допустила дефолт по своим обязательствам на $40 млрд, что повлекло за собой падение рубля в 4 раза и серьезные потери для инвесторов.
С мрачной оценкой ситуация на мировых фондовых рынках согласен и аналитик Сергей Суверов: «Связано это с двумя причинами. Во-первых, с торговыми войнами, которые администрация Дональда Трампа развязала в отношении Китая и Евросоюза. Второй фактор — это ужесточение монетарной политики как в США, так и в еврозоне. Это приводит к тому, что капиталы уходят с развивающихся рынков, что может обострить структурные проблемы этих стран».
Напомним, что Bank of America, один из крупнейших банков США – также недавно отметил признаки приближения глобального финансового кризиса, схожего с крахом 1998 года. По оценкам аналитиков BofA, сегодня ключевые показатели мировой экономики схожи с ситуацией 20-летней давности, а развивающиеся рынки рушатся под давлением сильного доллара.
https://www.fxteam.ru/finance/190071.html
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