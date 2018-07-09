Назарбаев подписал Закон «О валютном контроле». Что изменится?

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едридмадрид 09 Июля 2018 в 21:18:35
4 июля Нурсултан Назарбаев подписал в Акорде закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Изменения направлены на более эффективный мониторинг валютных операций и усиление противодействия выводу денег из страны, - сообщает zakon.kz. Одновременно упрощается процесс сбора информации о валютных операциях.
Небанковские обменные пункты получили право на покупку и продажу золотых мини-слитков, выпущенных Национальным банком. Также расширено понятие «валютные операции», которое теперь включает передачу валютных ценностей в доверительное управление либо на основании договора об оказании брокерских услуг, приобретение и погашение резидентом электронных денег, выпущенных нерезидентом, и наоборот. Сложные режимы регистрации и уведомления отменят. Вместо них вводится единая учётная регистрация валютных договоров.
Валютные операции между резидентами будут запрещены. Можно осуществлять такие расчеты лишь в строго ограниченных случаях.
Для повышения прозрачности деятельности небанковских обменных пунктов по аналогии с требованиями к банкам у учредителей уполномоченных организаций будет запрашиваться информация об источниках происхождения уставного капитала.
Напомним, закон был принят в парламенте Казахстана 21 июня и вступает в силу с 1 июля 2019. Как пояснил председатель Национального банка Данияр Акишев, представляя документ депутатам, на рядовых гражданах нововведения никак не скажутся, «так как для них либеральные принципы валютного регулирования сохраняются». Частные лица по-прежнему могут открывать банковские счета в иностранной валюте в казахстанских банках без ограничений. Люди не обязаны информировать об этом Нацбанк, но банки информируют регулятора о валютных переводах, совершённых клиентом.
Кроме этого, президент также подписал поправки в некоторые законодательные акты, которые также затрагивают вопросы валютного рынка.
По поручению главы государства в рамках реализации программы «7-20-25» документ определяет особенности ипотечного займа физического лица, не связанного с предпринимательской деятельностью. Поправки, вносимые в Гражданский кодекс, направлены на защиту заёмщиков - физических лиц в части ограничения годовой эффективной ставки вознаграждения на уровне 100%. Кроме того, вводится дополнительный вид депозита - сберегательные вклады.
Они представляют собой альтернативный инструмент сбережений, инвестирование в который предполагает получение повышенной ставки вознаграждения и повышенную государственную гарантию до 15 млн тенге, при действующей гарантии до 10 млн тенге по иным вкладам в национальной валюте.
Предполагается, что вкладчик будет обладать правом досрочного изъятия при условии 30-дневного уведомления банка по истребованию вклада. В случае его досрочного изъятия размер вознаграждения будет пересчитываться по ставке, установленной по вкладам до востребования.
https://forbes.kz/finances/finance/nazarbaev_podpisal_zakon_o_valyutno m_kontrole_chto_izmenitsya
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