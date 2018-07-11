"Казахтелекому" разрешили купить 75 процентов акций Kcell

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danilov 11 Июля 2018 в 15:33:42
Ведомство завершило рассмотрение ходатайства АО "Казахтелеком" о приобретении 75 процентов голосующих акций "Kcell".
"При рассмотрении ходатайства Антимонопольным органом были проведены тщательный анализ и оценка конкуренции на рынке услуг сотовой связи. При принятии решения были учтены позиции всех участников рынка. Совместно с уполномоченным органом в области связи - Министерством информации и коммуникаций РК - также были оценены предполагаемое влияние и эффект от совершения сделки для потребителей, участников и на отрасль в целом.
Установлено, что компании АО "Казахтелеком" и ТОО "Мобайл Телком-Сервис", представляющие на рынке бренды "Алтел" и "Tele2", не входят в одну группу лиц, так как контрольный пакет (50,52 процента) в данном товариществе принадлежит шведской компании "Tele2 AB". Таким образом, учитывая, что в настоящее время АО "Казахтелеком" не имеет рыночной доли на рынке услуг сотовой связи, Антимонопольный орган предоставил согласие на экономическую концентрацию, заключающуюся в приобретении "Казахтелекомом" 75 процентов голосующих акций АО "Kcell", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что при положительном исходе данной сделки АО "Казахтелеком" войдет на рынок сотовой связи страны. По оценкам, доля компании на этом рынке составит 37,5 процента.
Также в ведомстве заверили, что сделка не повлияет на стоимость услуг сотовой связи для конечных потребителей.
Так, в соответствии со статьей 208 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, Антимонопольным комитетом установлен ряд требований и условий в интересах потребителей страны и развития отрасли в целом, нарушение которых повлечет пересмотр решения, в том числе отмену сделки в судебном порядке.
В числе таких условий: сохранение действующих тарифных планов (пакетов) в течение трех лет после завершения сделки; появление дополнительных услуг для абонентов; расширение покрытия сети 4G в сельских населенных пунктах (с численностью населения 4 тысячи человек и более) до 2021 года; внедрение стандартов предоставления услуг 5G не позднее 31 декабря 2021 года.
Также в интересах потребителей Антимонопольный орган обязал АО "Казахтелеком" сохранить бренды "Кселл" - "Activ".
Для осуществления АО "Kcell" независимой предпринимательской деятельности в качестве условия предусмотрено ведение компанией обособленного управления с независимым менеджментом, то есть акционер не сможет определять ведение предпринимательской деятельности новым менеджментом АО "Kcell".
В целях сохранения должного качества услуг и стоимости предписано также сохранить действующие договоры по совместному развитию инфраструктуры с другими участниками рынка сотовой связи.
Данные условия являются обязательными для исполнения со стороны АО "Казахтелеком" при совершении сделки.
Кроме того, в адрес Министерства информации и коммуникаций РК направлено предписание, реализация которого позволит обеспечить совершенствование механизмов регулирования рынка услуг сотовой связи путем создания условий для сохранения и развития конкуренции.
https://tengrinews.kz/money/kazahtelekomu-razreshili-kupit-75-protsentov-aktsiy-Kcell-348880/
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Вот такие дела!!! ((((