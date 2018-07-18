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Экономика
ФРС США обещает повысить базовую ставку
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danilov 18 Июля 2018 в 09:43:26
ВАШИНГТОН, 17 июля 2018, 18:24 — REGNUM Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерером Пауэлл заявил о необходимости повысить базовую процентную ставку, 17 июля передает агентство Reuters.

«При соответствующей денежно-кредитной политике ситуация на рынке труда останется благоприятной, а инфляция в ближайшие несколько лет сохранится на уровне около 2%… На данный момент лучшим движением вперед будет постепенное повышение ставки», — говорится в докладе главы ФРС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 июля, перед докладом главы ФРС, основные индексы фондового рынка США уже начали падение — инвесторы ожидали от Пауэлла заявления о повышении ставки.

Подробности: https://regnum.ru/news/2449783.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 18.07.2018 в 10:48:33   # 685884
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