ФРС США обещает повысить базовую ставку

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danilov 18 Июля 2018 в 09:43:26
«При соответствующей денежно-кредитной политике ситуация на рынке труда останется благоприятной, а инфляция в ближайшие несколько лет сохранится на уровне около 2%… На данный момент лучшим движением вперед будет постепенное повышение ставки», — говорится в докладе главы ФРС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 июля, перед докладом главы ФРС, основные индексы фондового рынка США уже начали падение — инвесторы ожидали от Пауэлла заявления о повышении ставки.
Подробности: https://regnum.ru/news/2449783.html