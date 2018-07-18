Назарбаев: Необходимо построить четвертый НПЗ

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Гость 18 Июля 2018 в 11:39:43
Нурсултан Назарбаев посетил ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.
В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область глава государства ознакомился с деятельностью Павлодарского нефтехимического завода, на котором прошла глубокая технологическая модернизация и осуществляется цифровизация производственных процессов в рамках Карты индустриализации Казахстана.
Нурсултана Назарбаева информировали о том, что модернизация позволила увеличить производительность завода по переработке сырой нефти и довести качество выпускаемых нефтепродуктов до соответствия требованиям стандартов К-4 и К-5. Построены новые автоматизированные комплексы изомеризации и установки производства серы, управление которыми осуществляется из центрального пункта управления.
Глава государства указал, что в условиях роста добычи нефти в Казахстане необходимо увеличить ее глубокую переработку с выпуском большего количества готовой продукции, соответствующей международным стандартам, для поставок на внутренний и зарубежный рынки.
Президент Казахстана отметил, что, несмотря на модернизацию трех существующих в стране нефтеперерабатывающих заводов, есть необходимость в строительстве четвертого.
Обращаясь к молодым работникам предприятия, Нурсултан Назарбаев напомнил, что Павлодарский нефтеперерабатывающий завод - последний из построенных при Советском Союзе заводов, который был оснащен передовым для того времени оборудованием.
- Вы работаете на самом современном заводе. Здесь полным ходом осуществляется цифровизация производства, и внедряются новые технологии. Потребность в производимой вами продукции увеличивается, соответственно, растут и ваши доходы, - сказал глава государства.
Молодые специалисты, в свою очередь, поблагодарили президента Казахстана за возможность получить образование в лучших вузах мира по программе «Болашак» и применить свои знания на практике.
http://www.zakon.kz/4928481-nazarbaev-neobhodimo-postroit.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Blackadder 18.07.2018 в 12:09:24 # 685888
модернизация позволила увеличить производительность завода по переработке сырой нефти и довести качество выпускаемых нефтепродуктов до соответствия требованиям стандартов К-4 и К-5.а где продают этот самый к4 и к5? На заправках точно нету
Вам что от этого выгода будет ?
Земля наша , нефть наша.
Заводы будут не наши. Как минимум под иностраным управлением.
Вы просто потребители. Какую цену заломят к4 и к5.
За такую и будете покупать.
Дядя Нурик 18.07.2018 в 14:24:07 # 685914