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Экономика
Самая населенная провинция Канады прекращает СОТНИ проектов зеленой "энергетики"
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danilov 19 Июля 2018 в 10:40:49
Опа­са­ясь дикого роста та­ри­фов на элек­тро­энер­гию, пра­ви­тель­ство Он­та­рио - это самая на­се­лен­ная про­вин­ция Канады, где про­жи­ва­ет при­мер­но 40% на­се­ле­ния всей страны, объ­яви­ло о том, что ан­ну­ли­ру­ет 758 раз­лич­ных зе­ле­ных кон­трак­тов, что озна­ча­ет оста­нов­ку 200 про­ек­тов зе­ле­ной "энер­ге­ти­ки".



Ми­нистр энер­ге­ти­ки дал ха­рак­тер­ный ком­мен­та­рий (ана­ло­гич­ный тем, что мы слышим из Бри­та­нии, Ав­стра­лии и т.д., кому "по­вез­ло" от­ве­дать не только про­па­ган­ду зе­ле­ных, но и ре­аль­ные плоды):

"Мы обе­ща­ли, что оста­но­вим эти ненуж­ные и вы­со­ко­за­трат­ные про­ек­ты, что поз­во­лит со­кра­тить тарифы биз­не­су и на­се­ле­нию на 12%".

Ожи­да­ет­ся, что вы­рван­ные из пасти зе­ле­ных па­ра­зи­тов суб­си­дии со­ста­вят не менее $600 мил­ли­о­нов дол­ла­ров.

Зе­ле­ные, как во­дит­ся, тут же начали за­вы­вать об уни­что­жен­ных ра­бо­чих местах в от­рас­ли - умал­чи­вая о том, что вы­со­кие тарифы будут уни­что­жать вообще все, вместе с на­се­ле­ни­ем.

перевод https://aftershock.news/?q=node/665322
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 19.07.2018 в 10:47:24   # 686064
Старая добрая керосинка и углярка. Нет им замены.
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  Пермяк 19.07.2018 в 12:01:48   # 686092
Разорванная в клочья углеводородная экономика России стоит в сторонке и тихонько улыбается.
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