Самая населенная провинция Канады прекращает СОТНИ проектов зеленой "энергетики"

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danilov 19 Июля 2018 в 10:40:49
Министр энергетики дал характерный комментарий (аналогичный тем, что мы слышим из Британии, Австралии и т.д., кому "повезло" отведать не только пропаганду зеленых, но и реальные плоды):
"Мы обещали, что остановим эти ненужные и высокозатратные проекты, что позволит сократить тарифы бизнесу и населению на 12%".
Ожидается, что вырванные из пасти зеленых паразитов субсидии составят не менее $600 миллионов долларов.
Зеленые, как водится, тут же начали завывать об уничтоженных рабочих местах в отрасли - умалчивая о том, что высокие тарифы будут уничтожать вообще все, вместе с населением.
перевод https://aftershock.news/?q=node/665322
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