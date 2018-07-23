Налоговая скидка в 226 тысяч тенге на медицину - как ее получить

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Гость 23 Июля 2018 в 15:37:04
Статьей 348 Налогового кодекса предусмотрен налоговый вычет на медицину, который применяется по расходам на оплату медицинских услуг, кроме косметологических, в размере не более 8 МЗП, определенного за календарный год (8*28284 = 226 272 тенге в 2018 году).
В ДГД рассказали о круге медицинских услуг, за которые можно получить налоговую скидку. Он определен кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения". Поясняется, что медицинские услуги - действия субъектов здравоохранения, имеющие профилактическую, диагностическую, лечебную, реабилитационную или паллиативную направленность по отношению к конкретному человеку. Услуги можно получать как в государственных, так и в частных клиниках.
#1 На какие услуги можно получить налоговую скидку?
- профилактика - комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний, прогрессирования на ранних стадиях болезней и контролирование уже развившихся осложнений, повреждений органов и тканей;
- диагностика - комплекс медицинских услуг, направленных на установление факта наличия или отсутствия заболевания;
- лечение - комплекс медицинских услуг, направленных на устранение, приостановление и (или) облегчение течения заболевания, а также предупреждение его прогрессирования;
- медицинская реабилитация - комплекс медицинских услуг, направленных на сохранение, частичное или полное восстановление нарушенных и (или) утраченных функций организма больных и инвалидов;
- паллиативная помощь оказывается под руководством врача неизлечимым больным в терминальной (конечной) стадии заболевания в специализированных структурных подразделениях, самостоятельных медицинских организациях (хосписах) или в форме стационара на дому.
"В случае, если физическое лицо получило услуги косметологического характера или услуги от лиц, не являющихся субъектами здравоохранения, то такое лицо не вправе воспользоваться вычетами на медицину", - поясняют в налоговой.
#2 На какие лекарства можно получить налоговую скидку?
К примеру, стоимость лекарств, приобретенных в аптеках, зарегистрированных в уполномоченном органе в области здравоохранения в качестве субъектов здравоохранения, может относиться на вычеты. А вот если лицо приобретает протезы у компании, не являющейся субъектом здравоохранения, такие расходы не могут относиться на вычеты.
Отдельно разъясняется ситуация с получением стоматологической помощи. Так, расходы на лечение зубов могут быть отнесены на вычеты, а вот услуги по отбеливанию зубов носят уже косметологический характер и на вычеты не относятся. В свою очередь, при пересадке кожи расходы могут быть отнесены на вычеты, если операция проводится в связи с полученными травмами или ожогами, при лечении которых требуется пересадка кожи. В случае, если такая операция носит исключительно косметологический характер, то и расходы не могут относиться на вычеты.
#3 Какие документы нужны для получения налоговой скидки?
Для применения налогового вычета на медицину работнику необходимо написать заявление работодателю о применении налоговых вычетов с приложением следующих подтверждающих документов:
1) договор на оказание платных медицинских услуг с выделением стоимости медицинских услуг - в случае его заключения в письменной форме;
2) выписка, содержащая информацию о стоимости медицинских услуг;
3) документ, подтверждающий факт оплаты медицинских услуг.
#4 Как должен выглядеть договор на получение медицинских услуг?
Согласно пункту 3 статьи 35 Кодекса о здоровье платные медицинские услуги оказываются на основании договора, заключаемого между пациентом и субъектом здравоохранения, предоставляющим данные услуги.
Договор на оказание платных медицинских услуг должен содержать следующие основные условия:
1) виды и объем медицинской помощи;
2) сроки оказания медицинской помощи;
3) тарифы на медицинские и немедицинские услуги и порядок их оплаты;
4) права и обязанности сторон;
5) порядок внесения изменений, дополнений и прекращения действия договора;
6) установление сторонами гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств.
Документы должны соответствовать Правилам и условиям оказания платных услуг в организациях здравоохранения и приказу Минздрава "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения". Пациентам организации здравоохранения предоставляют:
1) заключение соответствующих медицинских работников при оказании амбулаторно-поликлинической помощи;
2) выписку из истории болезни при оказании стационарной, стационарозамещающей помощи, восстановительного лечения и медицинской реабилитации;
3) информацию о расходах за оказанную медицинскую помощь.
Как должен выглядеть фискальный чек за медицинские услуги:
Фискальный чек должен содержать следующие реквизиты:
1) наименование налогоплательщика;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) заводской номер контрольно-кассовой машины;
4) регистрационный номер контрольно-кассовой машины в налоговом органе;
5) порядковый номер чека;
6) дату и время совершения покупки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
7) цену товара, работы, услуги и (или) сумму покупки;
8) фискальный признак;
9) наименование оператора фискальных данных и реквизиты интернет-ресурса оператора фискальных данных для проверки подлинности контрольного чека контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных.
5 Когда применяются налоговые вычеты на медицину?
Налоговые вычеты по расходам на оплату медицинских услуг применяются в том налоговом периоде (календарном месяце), на который приходится наиболее поздняя из следующих дат:
- дата получения медицинских услуг;
- дата оплаты медицинских услуг.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nalogovaya-skidka-226-tyisyach-tenge-meditsinu-ee-poluchit-349824/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Да и всё на столько "намудрено" что быстрее сдохнешь не дождавшись операции и на "лапы" столько же отдашь пока до конца все бумажки соберёшь.
Цитата: Kukaracha от 23.07.2018 18:46:31Налоговый вычет - это не деньги которые вы можете получить. А сумма ваших доходов с которых не будет удержан подоходный налог. А вообще стремно что у нас есть медицинское страхование, но не все это страхование оплачивает.
Не понял!?!?! так сперва нужно оплатить услугу? тогда откуда потом деньги забирать?
Да и всё на столько "намудрено" что быстрее сдохнешь не дождавшись операции и на "лапы" столько же отдашь пока до конца все бумажки соберёшь.
Не понял!?!?! так сперва нужно оплатить услугу? тогда откуда потом деньги забирать?
Да и всё на столько "намудрено" что быстрее сдохнешь не дождавшись операции и на "лапы" столько же отдашь пока до конца все бумажки соберёшь.