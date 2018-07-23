Налоговая скидка в 226 тысяч тенге на медицину - как ее получить

Не понял!?!?! так сперва нужно оплатить услугу? тогда откуда потом деньги забирать?Да и всё на столько "намудрено" что быстрее сдохнешь не дождавшись операции и на "лапы" столько же отдашь пока до конца все бумажки соберёшь.