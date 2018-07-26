Деноминированный боливар Венесуэла привяжет к своей криптовалюте

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Июля 2018 в 16:32:40
Обновленная национальная валюта будет привязана к венесуэльской криптовалюте петро, заявил Мадуро. Подробностей он не привел. Обеспеченная нефтью криптовалюта была выпущена в феврале этого года. Ранее Мадуро заявлял, что Центробанк Венесуэлы сможет покупать за петро золото. С апреля в Венесуэле стартовали продажи жилья за криптовалюту.
По данным оппозиционного Мадуро конгресса, в июне инфляция в Венесуэле превысила 46 000%, а по итогам 2018 г. она прогнозируется на уровне 1 000 000%, прогнозировал МВФ. Это поставит страну в положение Зимбабве в 2000-х гг. и Германии в 1920-х гг.
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2018/07/26/776594-denominirovannii-bolivar
Комментарии, по рейтингу, по дате