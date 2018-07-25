USM Усманова завершает перевод активов в российскую юрисдикцию

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danilov 26 Июля 2018 в 16:33:51
В рамках продолжающейся корпоративной реструктуризации все основные активы группы USM подлежат передаче вновь созданной российской холдинговой компании «Холдинговая компания ЮэСэМ» с прямым участием крупнейших бенефициаров USM Holdings Limited — Алишера Усманова (49%) и Владимира Скоча (30%).
«В частности, на сегодняшний день подписана документация о передаче компании «Холдинговая компания ЮэСэМ» 100% долей в компаниях, владеющих 100% акций «ХК «Металлоинвест» и 56,32% акций «МегаФона», — говорится в сообщении.
В результате описанных действий завершится процесс перевода активов и владения компаниями группы USM в российскую юрисдикцию, отмечает компания.
«Проводимая нами реструктуризация направлена на реализацию объявленного в России курса на деофшоризацию отечественной экономики. Компании группы USM относятся к ведущим предприятиям страны, и мы рассчитываем, что перевод наших активов в российскую юрисдикцию будет способствовать дальнейшему развитию российской экономики», — сказал член совета директоров USM Иван Стрешинский, его слова приводит компания.
https://rns.online/industry/USM-Usmanova-zavershaet-perevod-aktivov-v-rossiiskuyu-yurisdiktsiyu-2018-07-25/
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