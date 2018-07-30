Пенсионные отчисления уплачиваются с дохода, а не от продажи личного имущества - Минтруда

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Гость 30 Июля 2018 в 08:26:42
"К примеру, заработанным доходом для работника предприятия является его заработная плата, для индивидуального предпринимателя - это доход, полученный непосредственно от предпринимательской деятельности, для частных нотариусов - это доходы от оказанных ими услуг. А для граждан, которые выполняют определенные виды работ или услуг для физических или юридических лиц на основании возмездных договоров (так называемые договоры гражданско-правового характера) - обязательные пенсионные взносы уплачиваются с доходов, полученных ими по результатам выполнения этих работ или услуг (не от продажи личного имущества)", - подчеркнула вице-министр.
Так, в статье 25 Закона о пенсионном обеспечении в Республике Казахстан определено, что обязательные пенсионные взносы, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10 процентов от ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления обязательных пенсионных взносов.
В соответствии с внесенными в Закон поправками с 14 июля текущего года физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, так же как и адвокаты, частные судебные исполнители, частные нотариусы, профессиональные медиаторы, индивидуальные предприниматели, осуществляют уплату обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд в свою пользу с доходов, подлежащих к уплате.
При этом доходы, с которых уплачиваются обязательные пенсионные взносы, а также порядок и сроки их уплаты определяются Правилами и сроками исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним, утвержденными постановлением правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года.
"В этой связи в реализацию принятых поправок в рамках закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения" Министерством труда и социальной защиты Республики Казахстан подготовлен проект постановления правительства Республики Казахстан "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан по вопросу социального обеспечения", в том числе предусматривающий определение порядка и сроков уплаты обязательных пенсионных взносов физическими лицами, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера. Проект на сегодняшний день проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами, экспертными советами и аккредитованными организациями", - подчеркнула Жакупова.
"Между тем необходимо отметить, что под доходом физических лиц, полученным в рамках договоров гражданско-правового характера, как и прежде, определен доход, заработанный гражданами в результате выполнения работ или оказания услуг", - заключила вице-министр.
Напомним, ранее появилась информация о том, что согласно новым поправкам в законодательство о пенсионном обеспечении казахстанцы должны отдавать 10 процентов от дохода в ЕНПФ при продаже личного имущества, такого как квартира или машина. Позже юрист Сергей Уткин объяснил это обыкновенной ошибкой, которая вскоре будет устранена.
Путаницу с отчислениями от продажи квартир пояснил депутат Мажилиса
Проблема, которая возникла с толкованием нормы закона о пенсионном обеспечении, связана с тем, что вовремя не были внесены поправки в постановление правительства, заявил член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Аманжан Жамалов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Хочу сразу ответственно заявить, что действующие нормативные правовые акты не предусматривают обязательства граждан по уплате пенсионных взносов с продажи квартир и процентного вознаграждения по депозитам", - заверил депутат.
По его словам, последние поправки в закон "О пенсионном обеспечении" были приняты 02 июля 2018 года. Ими была установлена обязанность уплачивать пенсионные взносы для "физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера".
"Раньше это было добровольным. При этом на уровне закона, как и в случае наемными работниками и индивидуальными предпринимателями, не конкретизируются виды доходов, с которых уплачиваются взносы. Это регулируется постановлением правительства - Правилами исчисления пенсионных взносов. В этом постановлении подробно расписывается, кто и с каких доходов платит пенсионные взносы. При обсуждении законопроекта в Парламенте речь шла только о доходах от работ и услуг. Та проблема, которая сейчас возникла с толкованием нормы закона, связана с тем, что вовремя не были внесены поправки в указанное постановление", - сообщил Аманжан Жамалов.
Поэтому, по его словам, на уровне подзаконных нормативных правовых актов сохраняется правовой пробел по порядку исчисления и уплаты обязательных пенсионных взносов для физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера.
"Данный вывод также подтвердили в Министерстве труда и социальной защиты населения. Но даже по действующей редакции никаких пенсионных взносов от продажи квартир и автомобилей уплачивать не нужно. В постановлении есть прямая норма о том, что не может быть объектом исчисления пенсионных взносов – этот перечень совпадает с теми доходами, которые освобождены от подоходного налога. В него как раз входят доходы от прироста стоимости при продаже имущества и проценты по депозитам. Я уверен, в ближайшее время будут внесены поправки в постановление правительства и все вопросы однозначно снимутся", - считает депутат.
Напомним, ранее появилась информация о том, что согласно новым поправкам в законодательство о пенсионном обеспечении казахстанцы должны отдавать 10 процентов от дохода в ЕНПФ при продаже личного имущества, такого как квартира или машина. Юрист Сергей Уткин объяснил это обыкновенной ошибкой, которая вскоре будет устранена. А позже в Министерстве труда и социальной защиты населения объяснили нормы закона.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/putanitsu-otchisleniyami-prodaji-kvartir-poyasnil-deputat-350374/