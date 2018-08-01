Издевается?

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Экономика
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Joykin 01 Августа 2018 в 09:54:46
О единственном казахстанце, который отказывался получать пенсию, рассказала вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, сообщает Kazpravda.kz.

«Я могу привести в пример чрезвычайного посла, который работал за границей в другой стране.

Сейчас он уважаемый человек на пенсии, который на протяжении 20 лет действия пенсионной системы никогда не обращался за назначением пенсионной выплаты.

Чрезвычайный посол говорил «государство мне дало столько, что я не хочу претендовать на пенсию, и я себя обеспечиваю сам», но мы убедили этого человека, что нужно все-таки обратиться, написать заявление, и мы назначили пенсию», – сказала Светлана Жакупова в ходе пресс-конференции в правительстве РК.

Kazpravda.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 01.08.2018 в 09:56:25   # 687869
хе-хе .. Жакупова жжот .. тот еще троль
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  Yerla 01.08.2018 в 09:57:49   # 687870
даешь пропаганду отказа от пенсии в пользу государства !!! .. в жопу пенсию !!!
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  Лысый 01.08.2018 в 10:10:22   # 687875
Кошмар минсоцтруда: Кащей бессмертный с пенсионным удостоверением.
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  MишаМашкевич 01.08.2018 в 10:10:42   # 687876
Чокнутая! Нашла пример который надо рассказать всей стране! Там посол сытый,а здесь в стране простаки, которые шпалы укладывали,в цехах где воняет пахали.
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  МишкаНаСевер 01.08.2018 в 10:14:52   # 687877
Quote:
«государство мне дало столько, что я не хочу претендовать на пенсию


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  БакеБакеБаке 01.08.2018 в 10:46:34   # 687883
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  KAN13 01.08.2018 в 10:57:36   # 687888

Ждем инициативу профессиональных "егоных" лизунов , которые массово начнут отказываться от пенсий показывая это на "якобы" личном примере .
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  Joykin 01.08.2018 в 12:13:50   # 687900
Цитата: Yerla от 01.08.2018 09:56:25
хе-хе .. Жакупова жжот .. тот еще троль

Ой до тролится..... Доведут скоро, всех до грани.
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  MишаМашкевич 01.08.2018 в 13:25:51   # 687908
Цитата: Joykin от 01.08.2018 12:13:50
Цитата: Yerla от 01.08.2018 09:56:25
хе-хе .. Жакупова жжот .. тот еще троль

Ой до тролится..... Доведут скоро, всех до грани.
реально так и есть.
Этот Ленин с белгий.
Скандалы с бозрум (опв наши).
Инфляция.
Перерасчёт пенсии.
Налоги.
Щя в 20 году поголовно декларации введут. Вот тогда треш и злой народ будет,вот прям очень,что даже затронет средний класс. Остальные та давно недовольны всей ситуацией
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  X-Daemon 01.08.2018 в 14:19:06   # 687912
Quote:
государство мне дало столько, что я не хочу претендовать на пенсию

Или иными словами:

-Я от государства спи@дил столько бабла что, ваши мизерные подачки нахрен ненужны.
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  Sr. Leonsio 01.08.2018 в 14:25:25   # 687913
X-Daemon, забыл добавить - "могу еще сам выплачивать государству пенсию".
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  Абориген 01.08.2018 в 15:56:59   # 687919
Даёшь отказ от пенсии!!!
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