Издевается?

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Joykin 01 Августа 2018 в 09:54:46
«Я могу привести в пример чрезвычайного посла, который работал за границей в другой стране.
Сейчас он уважаемый человек на пенсии, который на протяжении 20 лет действия пенсионной системы никогда не обращался за назначением пенсионной выплаты.
Чрезвычайный посол говорил «государство мне дало столько, что я не хочу претендовать на пенсию, и я себя обеспечиваю сам», но мы убедили этого человека, что нужно все-таки обратиться, написать заявление, и мы назначили пенсию», – сказала Светлана Жакупова в ходе пресс-конференции в правительстве РК.
Kazpravda.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 01.08.2018 в 10:10:42 # 687876
МишкаНаСевер 01.08.2018 в 10:14:52 # 687877
«государство мне дало столько, что я не хочу претендовать на пенсию
БакеБакеБаке 01.08.2018 в 10:46:34 # 687883
Ждем инициативу профессиональных "егоных" лизунов , которые массово начнут отказываться от пенсий показывая это на "якобы" личном примере .
Цитата: Yerla от 01.08.2018 09:56:25
хе-хе .. Жакупова жжот .. тот еще троль
хе-хе .. Жакупова жжот .. тот еще троль
Ой до тролится..... Доведут скоро, всех до грани.
MишаМашкевич 01.08.2018 в 13:25:51 # 687908
Цитата: Joykin от 01.08.2018 12:13:50реально так и есть.
Ой до тролится..... Доведут скоро, всех до грани.
Цитата: Yerla от 01.08.2018 09:56:25
хе-хе .. Жакупова жжот .. тот еще троль
хе-хе .. Жакупова жжот .. тот еще троль
Ой до тролится..... Доведут скоро, всех до грани.
Этот Ленин с белгий.
Скандалы с бозрум (опв наши).
Инфляция.
Перерасчёт пенсии.
Налоги.
Щя в 20 году поголовно декларации введут. Вот тогда треш и злой народ будет,вот прям очень,что даже затронет средний класс. Остальные та давно недовольны всей ситуацией
государство мне дало столько, что я не хочу претендовать на пенсию
Или иными словами:
-Я от государства спи@дил столько бабла что, ваши мизерные подачки нахрен ненужны.
Sr. Leonsio 01.08.2018 в 14:25:25 # 687913