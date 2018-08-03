Причём тут нефть?! Тогда почему, когда она дорожала доллар не дешевел? Это неумелое экономическое планирование и управление. И хватит уже искать причины.И ещё раз. В каком месте мы независимое, суверенное государство?! День какой такой независимости празднуем каждый год?!Как это всё смешно и одновременно грустно.