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danilov 03 Августа 2018 в 15:38:48
Комментарии, по рейтингу, по дате
нефть подешевела - пздешь!
рубль ослаб - а причем тут блять рубль если мы в Казахстане! сделайте тогда у нас тоже рубль!
начало месяца - пиздец отмазка ебаааааать, а почему не сказали что солнце сегодня на 2 минуты раньше закатится , значит на 200 тенге бакс поднимется!
едридмадрид 03.08.2018 в 16:29:15 # 688184
Цитата: NZN от 03.08.2018 16:13:20
прогноз: 1 USD = 85-90 RUR, и тенге соответственно с небольшими отклонениями в угоду якобы экономического суверенитета.
прогноз: 1 USD = 85-90 RUR, и тенге соответственно с небольшими отклонениями в угоду якобы экономического суверенитета.
скорее всего в Кремле жопу рвать будут , но рубль к доллару будут держать в пределах 70 деревянных за бакс ( короче коридор от 68-73 рублей )
едридмадрид 03.08.2018 в 16:31:50 # 688186
едридмадрид 03.08.2018 в 16:38:01 # 688188
жаль что мы попадём под этот финансовый пресс паровозом ( слишком большое влияние российского рубля ( экономики) на наш суверенный экономический план
но наши не тупые ( повторюсь в нашем нацбанке - есть соображающие и умные специалисты , да и в кабинетах имеются " рабочие лошадки" которые реально понимают мировую финансовую экономику )
так что все сценарии просчитаны , как говорится осталось ждать и смотреть
И ещё раз. В каком месте мы независимое, суверенное государство?! День какой такой независимости празднуем каждый год?!
Как это всё смешно и одновременно грустно.
едридмадрид 03.08.2018 в 16:51:45 # 688194
Цитата: Fotinij от 03.08.2018 16:41:41
Причём тут нефть?! Тогда почему, когда она дорожала доллар не дешевел? Это неумелое экономическое планирование и управление. И хватит уже искать причины.
И ещё раз. В каком месте мы независимое, суверенное государство?! День какой такой независимости празднуем каждый год?!
Как это всё смешно и одновременно грустно.
Причём тут нефть?! Тогда почему, когда она дорожала доллар не дешевел? Это неумелое экономическое планирование и управление. И хватит уже искать причины.
И ещё раз. В каком месте мы независимое, суверенное государство?! День какой такой независимости празднуем каждый год?!
Как это всё смешно и одновременно грустно.
не переживай , я вот консультирую своего знакомого из буржуйской Корее , так вот у него тоже их валюта ( вона) прыгает ,
но уних экономика и полиитика не чета нашим и российским - хотя так же поднимается цена на бензин , да и бакс к воне скачет - при этом он теряет с миллиона ( там так получают) до 60 баксов
а получает он в пределах 3 ( трёх миллионов)