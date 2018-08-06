Количество автомобилей на газе выросло на половину в Казахстане.

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Гоги80 06 Августа 2018 в 14:34:59
«Это 15,9% всех зарегистрированных в январе-июне автомобилей в Казахстане», - отмечается в сообщении.
На сегодняшний день «голубое топливо» является самым доступным моторным топливом в Казахстане. Стоимость литра сжиженного газа на заправках страны колеблется в коридоре 55-80 тенге. Предельная оптовая цена, регулируемая Министерством энергетики РК, на сегодняшний день существенно ниже не только экспортной, но и оптовой цены в приграничных странах.
«Учитывая этот факт и рост популярности газовых автомобилей, стоимость автогаза в ближайшем будущем будет подвергаться высокой волатильности», - считают в ассоциации.
Казахстанцы переводят на газ преимущественно технику старше трех лет. За отчетный период больше всего было зарегистрировано автомобилей с ГБО возрастом от 10 до 20 лет - 30498 единиц, 27784 единиц - от 3 до 10 лет, на технику старше 20 лет приходится 24 822 регистрации. Остальные 6 456 единиц моложе трех лет.
Большая часть из оформленных в первые шесть месяцев 2018 года автомобилей с ГБО принадлежит физическим лицам (84 660 единиц), на долю юридических лиц приходится всего 5,5% регистрации (4 932).
73 008 регистраций - это легковые автомобили, легкая коммерческая техника - 13 694 регистраций, на тяжелую коммерческую технику и автобусы приходится 2 273 и 617 регистраций, соответственно.
В разрезе регионов традиционно лидируют области с минимальными ценами на газ, это Мангистауская область (19 525 единиц), Туркестанская область, включая город Шымкент (13 875), Актюбинская область (11 383), Астана (6 031).
По итогам января лидером по количеству регистраций стала Южно-Казахстанская область, здесь было поставлено на учет 13 018 автомобилей. На второй позиции - Алматинская область. В январе здесь зарегистрировали 11 610 авто. За первый месяц 2018 года третье и четвертое места рейтинга регионов занимают соответственно города республиканского значения Алматы (10 040 ед.) и Астана (6 244 ед.). Пятое место у Карагандинской области, здесь на учет поставили 5 053 авто. Традиционно меньше всего автомобилей регистрируют в Северо-Казахстанской области - 1 849 авто.
Отметим, что регистрации подразумевают все сделки на рынке, включая первичные официальные продажи, первичные продажи серыми дилерами, продажи на рынке подержанных автомобилей. А также вступление в наследство, принятие по договору дарения, аренды, внесение изменений в техпаспорт - установка газобаллонного оборудования, прочие изменения в технических характеристиках автомобиля.
Источник: ИА "Казинформ"
Комментарии, по рейтингу, по дате
Бензин дорогой.
И на любой заправке химичат.
То смешанный с левым самопальным бензином, то не доливают. Сколько экспериментов показывали. С 10 литров почти 2 недоливают.
А газ в два раза дешевле.
В среднем :
АИ-92 - 154-159
Газ - 72- 75
Купил Шымкентский Теслу и установил ГБО!
под материалом много мнении про ГБО,
и конечно повторим: если не осилишь большой объем, то зачем брать, и вводить изменения в тех состояние авто по мне рискованно! ИМХО.
И конечно для настроения(повтор):
Жили два соседа, один пригонял авто на продажу с других регионов и стран. Как то пригнал и предложил соседу. Сосед спрашивает про объем машины и говорит неееет, много бензина жрет, и так день за днем дошли до 1 литрового объема.
Потом поставщик решил пошутит, и говорит соседу:
Слушай, я здесь пригнал эксклюзивную машину, на 100 км ложка бензина.
Сосед задумался и спрашивает:
Ложка большая или маленькая?
Цитата: Маке0912 от 06.08.2018 14:47:22
А что делать ?
Бензин дорогой.
И на любой заправке химичат.
То смешанный с левым самопальным бензином, то не доливают. Сколько экспериментов показывали. С 10 литров почти 2 недоливают.
А газ в два раза дешевле.
В среднем :
АИ-92 - 154-159
Газ - 72- 75
А что делать ?
Бензин дорогой.
И на любой заправке химичат.
То смешанный с левым самопальным бензином, то не доливают. Сколько экспериментов показывали. С 10 литров почти 2 недоливают.
А газ в два раза дешевле.
В среднем :
АИ-92 - 154-159
Газ - 72- 75
вы не поняли посыл статьи, ждите газ по 160 тг))
Не удивлюсь , у нас все возможно .