Количество автомобилей на газе выросло на половину в Казахстане.

А что делать ?Бензин дорогой.И на любой заправке химичат.То смешанный с левым самопальным бензином, то не доливают. Сколько экспериментов показывали. С 10 литров почти 2 недоливают.А газ в два раза дешевле.В среднем :АИ-92 - 154-159Газ - 72- 75