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Экономика
Топ-менеджмент в Казахстане рассчитывает на месячную зарплату в 12 млн тенге
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danilov 09 Августа 2018 в 11:26:35
Комментарии, по рейтингу, по дате
  МишкаНаСевер 09.08.2018 в 12:07:34   # 688932
Ну с одной стороны - раз столько просят, значит кто-то готов столько платить. А с другой стороны - к нам тоже часто вчерашние студенты приходят и просят ЗП 200 000
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  Pachinok 09.08.2018 в 12:51:22   # 688938
Цитата: МишкаНаСевер от 09.08.2018 12:07:34
Ну с одной стороны - раз столько просят, значит кто-то готов столько платить. А с другой стороны - к нам тоже часто вчерашние студенты приходят и просят ЗП 200 000

а к вам - это куда? что за фирма, если не секрет?
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  Дядя Нурик 09.08.2018 в 13:24:33   # 688941
Вырастили дармоедов... За 12 млн.в месяц они будут крутить народными миллиардами, раскидывая их непонятно куда или загонять в долги нацкорпорации?
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  Skype 09.08.2018 в 13:42:12   # 688947
Хаебали эти талантливые родственники чиновников
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  332-712 09.08.2018 в 14:11:30   # 688956
именно поэтому профтех специальности непопулярны. а то министр там сетует на это...
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  Yerla 09.08.2018 в 14:43:18   # 688969
.. интересно, среднюю зарплату считают по принципу: 12 000 000 тенге (з/п одного такого умного человека) + 100 рабочих обычных с з/п 70 000 тенге = средняя з/п 188 119 тенге
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  Yerla 09.08.2018 в 14:45:30   # 688971
а если взять 100 вот таких умных людей с з/п 10 000 000 тенне .. то средняя з/п по региону ваще ничо такая получится
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