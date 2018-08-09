Топ-менеджмент в Казахстане рассчитывает на месячную зарплату в 12 млн тенге

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danilov 09 Августа 2018 в 11:26:35
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 09.08.2018 в 12:07:34 # 688932
Цитата: МишкаНаСевер от 09.08.2018 12:07:34
Ну с одной стороны - раз столько просят, значит кто-то готов столько платить. А с другой стороны - к нам тоже часто вчерашние студенты приходят и просят ЗП 200 000
Ну с одной стороны - раз столько просят, значит кто-то готов столько платить. А с другой стороны - к нам тоже часто вчерашние студенты приходят и просят ЗП 200 000
а к вам - это куда? что за фирма, если не секрет?
Дядя Нурик 09.08.2018 в 13:24:33 # 688941