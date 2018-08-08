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Экономика
Мордашов перевел «Силовые машины» в Россию
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danilov 09 Августа 2018 в 12:41:44
Держателем 100% акций ПАО «Силовые машины» стало российское ООО «Севергрупп», управляющее инвестициями в интересах Алексея Мордашова, сообщила российская компания энергетического машиностроения.

«Реструктуризация активов проведена с учетом реализуемых государством мер по деофшоризации экономики, а также с целью повышения прозрачности структуры компании и совершенствования корпоративных процедур», - говорится в сообщении «Силовых машин».

Сделка была проведена в два этапа - от кипрской Highstat Ltd., собравшей 100% голосующих акций, компании Unifirm Ltd., а от нее - ООО «Севергрупп». «В результате цепочки сделок ООО «Севергрупп» является держателем 100% пакета акций», - сообщили «Силовые машины».

Highstat начала наращивать свою долю в «Силовых машинах» в сентябре 2007 г. и полностью консолидировала актив в 2013 году. «Силовые машины» производят и поставляют оборудование для тепловой, атомной, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта.

Единственный владелец – Алексей Мордашов.

https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/08/08/777694-mordashov-silovie
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