«Мегафон» тоже переехал из Кипра

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danilov 09 Августа 2018 в 12:49:39
Сотовый оператор «Мегафон» перешел из-под контроля кипрского холдинга USM Holdings Limited под управление российской структуры ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение оператора. Напомним, 56,3% «Мегафона» принадлежит ООО «АФ Телеком Холдинг», именно о переходе этой компании идет речь.
Крупнейшим акционером USM является предприниматель Алишер Усманов. USM управляет такими структурами как горно-металлургический холдинг «Металлоинвест» и интернет-компания Mail.ru Group. Усманов также является акционером ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ», где ему принадлежит 49% акций.
ООО «АФ Телеком Холдинг» в настоящий момент принадлежит «Холдинговой компании ЮэСэМ» на 100%. До этого кипрская USM Holdings Limited контролировала 100% USM Telecom Holdings Limited, которая владела 97,45% Garsdale Services Investments Limited, а уже Garsdale полностью владела AF Telecom Holding Limited, непосредственным владельцем ООО «АФ Телеком Холдинг».
«Холдинговая компания ЮэСэМ» была образована 28 апреля 2018 г. Помимо Алишера Усманова, которому принадлежит 49% акций, еще 30% находится у Владимира Скоча, и 3% — у главы USM Ивана Стрешинского. Остальные акции принадлежат оффшорным компаниям, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс». В частности, 8% принадлежит кипрской Somelior Holding, которая подконтрольна Фархаду Мошири, еще 4,9% и 4,1% — также кипрским Meresol Investments и Dalenior Investments, и 1% — Prestige Properties Assets, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
Ранее под контроль «ЮэСэМ» полностью перешли все акции «Металлоинвеста». Переход произошел согласно плану деофшоризации активов и перемещения бенефициарных структур USM в российскую юрисдикцию.
Делистинг «Мегафона» с Лондонской биржи
Напомним, что совет директоров «Мегафона» на заседании 15 июля 2018 г. принял решение о делистинге своих ценных бумаг с Лондонской фондовой биржи (LSE). Одновременно «Мегафон» объявил оферту на выкуп своих акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) у миноритариев.
Решение о делистинге компания объяснила нежеланием причинить неудобства миноритарным акционерам в ходе трансформации в оператора «цифровых возможностей». Аналитики называют это решение ожидаемым и связывают его с боязнью Усманова попасть под санкции.
«Мегафон» провел IPO (первичное размещение акций) в 2012 г. Тогда акции компании в виде GDR стали котироваться на Лондонской фондовой бирже. Одновременно акции компании стали котироваться на Московской бирже.
Сейчас «Мегафон» через свою «дочку», кипрскую Megafon Investments (MICL), намерен приобрести до 20,8% собственных акций, находящихся у миноритариев. Покупная цена одну акцию или одну GDR составит $9,75. На выкуп собственных акций «Мегафон» потратит до $1,256 млрд.
У компании останется листинг на Московской бирже. В связи с «высокими затратами» на делистинг с данной площадки соответствующее решение пока не принято. После завершения программы приобретения «Мегафон» снова вернется к этому вопросу.
Акционером «Мегафона», помимо холдинга USM, является «Газпромбанк», которому принадлежит 18,8% акций, и еще 4% собственных акций «Мегафон» владеет через MICL.
http://www.cnews.ru/news/top/2018-08-08_usmanov_perevel_megafon_pod_kontrol_rossijskih
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