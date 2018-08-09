Кто не работал, тот будет получать только базовую пенсию — вице-министр труда

«Никто не думает о своем пенсионном обеспечении. Когда наступит старость, кто не работал, те будут получать всего лишь 50% прожиточного минимума, например, базовую пенсию. Это же не предел. И если у человека не будет иных доходов, государство все равно придет на помощь и будет выплачивать адресную социальную помощь, учитывая иной доход, который вы будете получать», — резюмировала она.