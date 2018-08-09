Кто не работал, тот будет получать только базовую пенсию — вице-министр труда

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 09 Августа 2018 в 19:14:35
По словам вице-министра труда и социальной защиты населения РК Светланы Жакуповой, ведомство всегда открыто для диалога. Об этом она заявила на пресс-конференции о разъяснении закона по вопросам социального обеспечения, передает Total.kz.
«Минтруда всегда открыто (...) Мне бы хотелось, чтобы в обществе культивировали правильные месседжи. Необходимо правильно комментировать и правильно подавать. В социальных сетях люди пишут в сердцах. Ведь до их сведения довели, что с продажи квартир, машин будут удерживаться пенсионные взносы. Но это совершенно не так. Не будут удерживаться с этих доходов пенсионные взносы. Пенсионные взносы будут удерживаться только по договору об оказании услуги или выполнении работ», — сказала Жакупова.
Сегодня в Казахстане, по словам вице-министра, происходит следующее: многие работодатели и физические лица, чтобы уйти от обязательных платежей, пенсионных взносов, заключают договоры и не платят пенсионные взносы.
«Никто не думает о своем пенсионном обеспечении. Когда наступит старость, кто не работал, те будут получать всего лишь 50% прожиточного минимума, например, базовую пенсию. Это же не предел. И если у человека не будет иных доходов, государство все равно придет на помощь и будет выплачивать адресную социальную помощь, учитывая иной доход, который вы будете получать», — резюмировала она.
Жакупова обратила внимание на отдельные комментарии казахстанцев, которые пишут, что государство «сдирает три шкуры», заставляя платить пенсионные взносы.
«Давайте проведем элементарную математику. Допустим, человек по договору легально указал свой доход в пределах одной минимальной заработной платы. 10% от одной минимальной заработной платы составляют 2824 тенге. Предполагаем, что он законопослушный. Допускаем, что он 33 года будет платить 2824 тенге. Это в пределах 1 миллиона 100 тысяч тенге на протяжении 30 лет. Что он получает на выходе? В 63 года он выходит на пенсию. 28 284 тенге он будет получать пусть 10 лет. Средняя продолжительность жизни после пенсии, по статистике, 17 лет. Десять лет он будет получать ежемесячно по 28 284. Порядка трех миллионов тенге он получит. То есть он внес 1 миллион, а государство ему дает три миллиона. Это считается, что государство обдирает своих граждан? Нельзя допускать таких толкований. Прежде чем говорить, что обдирает или заставляет и так далее, просто проведите такие элементарные расчеты и придите к выводу, обдирает ли государство», — продолжила вице-министр.
Также она прокомментировала опасения большинства граждан Казахстана.
«Слышу шквал возмущений: инвестдоход, который сегодня дает ЕНПФ — это будет пшик. Но государство гарантирует пенсионное обеспечение всем своим гражданам в виде базовой пенсии, солидарной пенсии и госгарантии на сохранность внесенных пенсионных взносов на уровне инфляции. Какой бы ни был инвестиционный доход, если он ниже инфляции, то эту разницу государство будет выплачивать. Сохранность и гарантии даются на всех трех уровнях», — подчеркнула Светлана Жакупова.
По информации Минтруда, на сегодня законодательно прописаны только договоры гражданско-правового характера — по выполнению работ и оказанию услуг.
«Это чтобы не нагромождать статью закона. Соответственно, эта норма получила отражение в постановлении правительства. Компетенция правительства прописана в самом законе. В данном документе уже прописывается, что считать доходом для физических лиц, осуществляющих деятельность по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг. Это уже прописано в проекте постановления. В соответствии с регламентом он будет принят до 20 августа. Это норма, которая регламентирована. Это не упущение. Мы вдогонку сегодня что-либо не делаем. Это все уже предусмотрено», — сказала она.
Напомним, ранее вице-министр труда и социальной защиты РК на своей странице в Facebook прокомментировала распространившуюся информацию о том, что граждане Казахстана должны выплачивать 10% с любого дохода, включая продажу личного имущества, в Единый накопительный пенсионный фонд РК. Светлана Жакупова опровергла эту информацию.
https://total.kz/ru/news/obshchestvo_sobitiya/kto_ne_rabotal_tot_budet_poluchat_t olko_bazovuu_pensiu__vitseministr_t ruda_date_2018_07_31_15_56_10
Комментарии, по рейтингу, по дате
grandmaster 10.08.2018 в 10:13:29 # 689064
«Никто не думает о своем пенсионном обеспечении. Когда наступит старость, кто не работал, те будут получать всего лишь 50% прожиточного минимума, например, базовую пенсию. Это же не предел. И если у человека не будет иных доходов, государство все равно придет на помощь и будет выплачивать адресную социальную помощь, учитывая иной доход, который вы будете получать», — резюмировала она.Ох как я а этом сомневаюсь, что пенсия у меня будет, даже базовая пенсия нам не светит, а платить лишнюю десятину что то не очень хочется