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Экономика
В Алматы придет крупный французский ретейлер
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едридмадрид 10 Августа 2018 в 09:50:05
В Алматы планируется строительство крупнейшего гипермаркета французской компании Decathlon.

Об этом сообщил региональный директор представительства АО «НК «Kazakh Invest» по городу Алматы Жандос Оразалиев

По словам Оразалиева, помимо Decathlon на проработке находятся и другие проекты на общую сумму около $73 млн. Это строительство прачечного комбината лидера российского рынка услуг по профессиональной обработке текстильных изделий Cotton Way, расширение и строительство нового завода с турецким капиталом компании Нобел АФФ, и строительство завода по производству линии трубных изделий нефтяного сортамента китайской компании CNPC.

Decathlon — французская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами более чем для 70 видов спорта. Компании принадлежит торговая марка Decathlon («Декатлон»), а также более 20 торговых марок. Крупнейший ретейлер спортивных товаров в мире контролирует более 1 тыс. магазинов, из них 300 — во Франции. Оборот Decathlon превышает €10 млрд в год, а число сотрудников в компании более 70 тыс.

Напомним, 1 августа в Алматы открылся первый магазин международной компании-ретейлера, специализирующейся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада Leroy Merlin.

Также осенью 2018 в Алматы планируется открытие немецкого гипермаркета OBI, который предложит посетителям товары для садоводства и благоустройства. Гипермаркет расположится в районе пересечения улиц Саина и Толе би.

https://forbes.kz/finances/investment/v_almatyi_pridet_krupnyiy_frantsuzskiy_reteyler/?utm_source=forbes&utm_medium=most_shared
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