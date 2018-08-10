В Алматы придет крупный французский ретейлер

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едридмадрид 10 Августа 2018 в 09:50:05
Об этом сообщил региональный директор представительства АО «НК «Kazakh Invest» по городу Алматы Жандос Оразалиев
По словам Оразалиева, помимо Decathlon на проработке находятся и другие проекты на общую сумму около $73 млн. Это строительство прачечного комбината лидера российского рынка услуг по профессиональной обработке текстильных изделий Cotton Way, расширение и строительство нового завода с турецким капиталом компании Нобел АФФ, и строительство завода по производству линии трубных изделий нефтяного сортамента китайской компании CNPC.
Decathlon — французская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами более чем для 70 видов спорта. Компании принадлежит торговая марка Decathlon («Декатлон»), а также более 20 торговых марок. Крупнейший ретейлер спортивных товаров в мире контролирует более 1 тыс. магазинов, из них 300 — во Франции. Оборот Decathlon превышает €10 млрд в год, а число сотрудников в компании более 70 тыс.
Напомним, 1 августа в Алматы открылся первый магазин международной компании-ретейлера, специализирующейся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада Leroy Merlin.
Также осенью 2018 в Алматы планируется открытие немецкого гипермаркета OBI, который предложит посетителям товары для садоводства и благоустройства. Гипермаркет расположится в районе пересечения улиц Саина и Толе би.
https://forbes.kz/finances/investment/v_almatyi_pridet_krupnyiy_frantsuzskiy_reteyler/?utm_source=forbes&utm_medium=most_shared
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