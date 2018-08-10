В 2020 году государство откажется от регулирования цен на сжиженный газ

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danilov 10 Августа 2018 в 09:54:18
Вопрос экономии средств автолюбителей – основной мотив в предпочтении использовать газомоторное топливо. Даже несмотря на то, что двигатели расходуют газ на 20 процентов больше, голубое топливо практически в два раза дешевле бензина или дизеля. Стоимость литра сжиженного газа на заправках страны колеблется в коридоре 55–80 тенге. Предельная оптовая цена, регулируемая Министерством энергетики РК, на сегодняшний день существенно ниже не только экспортной, но и оптовой цены в приграничных странах. Учитывая этот факт и рост популярности газовых автомобилей, эксперты АКАД прогнозируют, что стоимость автогаза в ближайшем будущем будет подвергаться высокой волатильности.
Стоит отметить, что в июле Президент РК подписал Закон «О газе и газоснабжении». Эксперты утверждают, что изменения направлены на снижение незаконного экспорта сжиженного газа. Если говорить о цене на голубое топливо, в Казахстане тонна сжиженного газа стоит 38 тыс. тенге, в России – 141 тыс. тенге, в Таджикистане – 161 тыс., а в Афганистане – 180 тыс. При таком раскладе низкие цены на сжиженный газ стимулируют его «серый» экспорт. Тем не менее заводам приходится работать в убыток, поставляя газ на внутренний рынок. Теперь в соответствии с законом в Казахстане устанавливается предельная оптовая цена на сжиженный газ.
Совершенствование законодательства в сфере газа и газоснабжения предусматривает к 2020 году запуск электронной торговой площадки в РК. Это обстоятельство позволит Министерству энергетики полностью отказаться от регулирования цен на сжиженный газ. Цену будет регулировать рынок. Это позволит повысить прозрачность распределения сжиженного топлива на внутренний рынок и устранить его ожидаемый дефицит.
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https://liter.kz/ru/articles/show/49612-davi_na_gaz_
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