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Экономика
Продолжают падение
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danilov 10 Августа 2018 в 12:34:44

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  fire6i9 10.08.2018 в 12:46:49   # 689110
А что за программка?
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  AWP 10.08.2018 в 12:59:24   # 689112
Так получается 357 тенге один доллар?
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  danilov 10.08.2018 в 13:22:32   # 689117
Investing в плэймаркете
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  Антибиотик 10.08.2018 в 13:41:04   # 689120
400т за 1$ 100% будет!
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  старик 10.08.2018 в 14:42:34   # 689140
Граждане, храните деньги в сберегательной кассе(!)... исключительно в тенге!
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  Антибиотик 10.08.2018 в 16:18:03   # 689153
Цитата: старик от 10.08.2018 14:42:34
Граждане, храните деньги в сберегательной кассе(!)... исключительно в тенге!


Граждане храните свои деньги у себя дома и исключительно в долларах! Дабы не остаться без штанов с этим тенге
А тенге хранить надо по минималке, для покупки продуктов, одежды, бензина для авто, ком. услуг и мелких карманных расходов.
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