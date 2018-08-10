Продолжают падение

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danilov 10 Августа 2018 в 12:34:44
Комментарии, по рейтингу, по дате
danilov 10.08.2018 в 13:22:32 # 689117
Антибиотик 10.08.2018 в 13:41:04 # 689120
Антибиотик 10.08.2018 в 16:18:03 # 689153
Цитата: старик от 10.08.2018 14:42:34
Граждане, храните деньги в сберегательной кассе(!)... исключительно в тенге!
Граждане, храните деньги в сберегательной кассе(!)... исключительно в тенге!
Граждане храните свои деньги у себя дома и исключительно в долларах! Дабы не остаться без штанов с этим тенге
А тенге хранить надо по минималке, для покупки продуктов, одежды, бензина для авто, ком. услуг и мелких карманных расходов.